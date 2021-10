2021年10月10日 15時00分 ゲーム

無料配布からわずか24時間強で自作PCシミュレーションゲームの「PC Building Simulator」が400万人以上にゲットされる



自作PCを組み立てることができるシミュレーションゲームの「PC Building Simulator」がEpic Game Store上で無料配布されたところ、わずか24時間強で400万人以上にゲットされたことが明らかになっています。



PC Building Simulatorは2019年1月に発売された自作PCシミュレーションゲーム。ルーマニアのインディーズゲーム開発者であるKiss Claudiu氏が作成し、Irregular Corporationがパブリッシャーとなって販売しています。PC Building SimulatorはPCの診断・修理・構築を通し、独自のコンピューター修理ビジネスを成長させていくというゲームで、AMD・NVIDIA・ASUSなど実在するPCメーカーのパーツ・1000点以上が登場するということで、ゲーム愛好家や自作PC愛好家から人気を博しています。



GIGAZINEでもプレイレビューしているので、PC Building Simulatorがどんなゲームか気になる人は以下の記事をチェックしてみてください。



PCの中で自作PCを組み立てられるシミュレーションゲーム「PC Building Simulator」で実際にPCをいじってみました - GIGAZINE





通常、「PC Building Simulator」はEpic Game Store上で2050円で販売されているのですが、2021年10月8日から期間限定での無料配布がスタート。





Epic Game Storeでの無料配布がスタートしてから1日が経過したのち、Epic Game Storeの公式Twitterアカウントが「PC Building Simulatorは今週の無料ゲームであり、すでに400万人以上のプレイヤーが無料で入手しています。これを祝して、PC Building Simulatorのダウンロードコンテンツ(DLC)を10〜50%オフで提供します!」とツイートし、無料配布から24時間強ですでに400万人以上が同ゲームをゲットしたことを明かしました。





なお、Epic Game Storeがサービスをスタートしたのは2018年12月。Epic Game Storeでは毎週無料ゲームを配布していますが、ゲーム関連の分析データを公開するGameDiscoverCoの創設者・Simon Carless氏が「Epic Game Storeが無料配布したゲーム」に関するデータを公開しています。





Carless氏が公開したのは2018年12月14日から2019年9月26日にかけて無料配布された38タイトルの「Entitlements(無料配布期間中に当該タイトルを入手したユーザー数)」「Buyout Price(Epic Gamesから販売元に支払われた金額)」「New Epic Accounts(無料配布期間中に増えた新規Epic Gamesアカウントの数)」「EPIC UA Cost(新規アカウントが1件増えるのにかかった費用)」「New to Epic %(ゲームを無料でゲットしたユーザーのうち、新規ユーザーの割合)」といったデータです。



なお、Epic Game Storeで行われているPC Building Simulatorの無料配布は2021年10月15日0時で終了となるので、気になる人は早めにゲットしてみてください。