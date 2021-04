人気オンラインFPS「CS：GO」にSteamの招待システムを介してアカウントのパスワードを盗まれる脆弱性が判明

by artubr The Secret Clubはバグ報奨金プラットフォームである HackerOne を通じてこの問題をValveに報告していますが、Valveからの返信はなく、記事作成時点でも修正は行われていないと述べています。 Florian氏はIT系ニュースサイト・Motherboardのインタビューに対して「Valveは私の報告をほとんど無視しているので、正直に言って非常に失望しています」とコメントしています。MotherboardはValveの広報担当者にもコメントを要求しましたが、応答はなかったとのことです。

