VPN製品「Pulse Connect Secure」への攻撃に中国が関与している疑いがあるとの警告

・関連記事

中国によるサイバー攻撃で政府が緊急指令を発令、すでに3万以上の組織がハッキングされているとの指摘も - GIGAZINE



Microsoftが「中国政府系ハッカーによるExchange Serverの脆弱性を利用した新たな攻撃」について報告 - GIGAZINE



中国政府とつながるハッカー集団が日本企業を標的に大規模なハッキング攻撃を仕掛けているとの報告 - GIGAZINE



2021年04月21日 11時20分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.