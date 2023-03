ロシアのハッカーに悪用されていたOutlookのゼロデイ脆弱性をMicrosoftが修正

また、Outlook on the WebやMicrosoft 365のようなオンラインサービスではNTLM認証をサポートしていないため、この種の攻撃の影響は受けません。 ニュースサイト・Bleeping Computerによると、この脆弱性はロシアの軍参謀本部情報総局(GRU)と関係があるハッカーグループが2022年4月から12月にかけてヨーロッパの政府機関・軍・エネルギー関連・輸送機関のネットワークを標的に行った攻撃で悪用されたとのこと。 Microsoftは、ExchangeのメッセージングアイテムをチェックしてプロパティにUNCパスが入力されているか、つまりこの攻撃の対象になっていないかどうかを確認するスクリプトを公開しています。 CVE-2023-23397 script - Microsoft - CSS-Exchange https://microsoft.github.io/CSS-Exchange/Security/CVE-2023-23397/

Microsoft fixes Outlook zero-day used by Russian hackers since April 2022 https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-fixes-outlook-zero-day-used-by-russian-hackers-since-april-2022/

Microsoftが、メールソフト「Microsoft Outlook for Windows」のゼロデイ脆弱性(CVE-2023-23397)に対する修正プログラムを配布しました。この脆弱性は、ロシアのハッカーグループによって悪用されていたことが指摘されています。 Microsoft Mitigates Outlook Elevation of Privilege Vulnerability | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center https://msrc.microsoft.com/blog/2023/03/microsoft-mitigates-outlook-elevation-of-privilege-vulnerability/

・関連記事

Outlookのスパムフィルターがぶっ壊れてメールボックスがスパムまみれになる事態が発生 - GIGAZINE



Microsoft製メールアプリ「Outlook」の受信箱に広告が表示される - GIGAZINE



無料でメールソフト「Outlook for Mac」を使えるようにすることをMicrosoftが発表 - GIGAZINE



2023年03月16日 16時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.