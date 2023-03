2023年03月16日 17時00分 ソフトウェア

画像生成AIでも使われるAIライブラリ「PyTorch」のメジャーアップデート版「PyTorch 2.0」正式リリース



画像生成AI「Stable Diffusion」などの有名AIでも利用されているPython向け機械学習ライブラリ「PyTorch」のバージョン2.0が正式リリースされました。PyTorch 2.0は後方互換性を保ちつつ、処理速度が大幅に向上しています。



https://pytorch.org/blog/pytorch-2.0-release/



https://github.com/pytorch/pytorch/releases/tag/v2.0.0





PyTorchはオープンソースで開発されているPython向けの機械学習ライブラリで、数多くのAIプロジェクトで採用されています。PyTorchの初期開発はMetaが担っていましたが、2022年9月にはMetaからPyTorchプロジェクトが独立し、Linux Foundationの下で管理されるようになりました。



画像生成AIのStable Diffusionにも使われるAIフレームワーク「PyTorch」がMetaから独立してLinux Foundationに移行 - GIGAZINE





管理体制の変更後もPyTorchの開発は進んでおり、2023年3月15日にはPyTorch 2.0が正式リリースされました。開発チームは「後方互換性を100%保っている」「導入したら即座に性能発揮」「大幅な性能向上」をアピールしています。



We’re excited to announce the release of PyTorch 2.0!



This version includes:

⚙️ 100% backward compatible

???? Out of the box performance

???? Significant speed improvements



https://t.co/8vV61atP6E pic.twitter.com/NQQEEUUJNl



PyTorch 2.0の主な改善点は以下の通り。



・新たなコンパイラ「torch.compile」によって学習時間が高速化

・「TorchInductor」によってGPUやCPUの種類に合わせて最適な処理を実行可能に

・「Accelerated Transformers(旧称:Better Transformer)」の安定版を搭載

・Appleの「Metal Performance Shaders」に対応し、MacにおけるGPUアクセラレーションをサポート

・Amazon Web Services(AWS)の「AWS Graviton」における推論パフォーマンスが向上



なお、PyTorch 2.0はWindows・macOS・Linuxで利用可能で、環境ごとのインストール方法は以下のページにまとまっています。



https://pytorch.org/get-started/