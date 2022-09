TikTokのAndroid向けアプリに「1タップでアカウントが乗っ取られる脆弱性」があったという報告

Microsoft found TikTok Android flaw that let hackers hijack accounts https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-found-tiktok-android-flaw-that-let-hackers-hijack-accounts/ TikTokのAndroid向けアプリには、東アジアおよび東南アジア向けのパッケージ「com.ss.android.ugc.trill」と、その他の国向けのパッケージ「com.zhiliaoapp.musically」の2種類が存在します。今回の脆弱性は2種類のどちらにも影響があるとセキュリティ研究チームは述べています。 セキュリティ研究チームによれば、この脆弱性はAndroidでブラウザを使わずにウェブコンテンツを表示できるようにする「WebView」に起因するとのこと。このWebViewで信頼できないウェブコンテンツを読み込むことで、JavaScriptを用いてデータ漏えいやデータ破壊、任意コード実行が可能になってしまうそうです。

Microsoft 365 Defenderのセキュリティ研究チームが、TikTokのAndroidアプリケーションに深刻度の高い脆弱(ぜいじゃく)性を発見したと報告しています。この脆弱性により、標的となったユーザーが悪意のあるURLを1回タップするだけで、攻撃者によってアカウントを侵害され、勝手にメッセージを送信されたり動画をアップロードされたりする可能性があったそうです。 Vulnerability in TikTok Android app could lead to one-click account hijacking - Microsoft Security Blog https://www.microsoft.com/security/blog/2022/08/31/vulnerability-in-tiktok-android-app-could-lead-to-one-click-account-hijacking/

・関連記事

Chromeの人気拡張機能に「不正なアフィリエイトを挿入するコード」が仕込まれていることが判明 - GIGAZINE



Google Chromeはウェブサイトがユーザーの許可なくクリップボードに書き込みを行うことができる状態にある - GIGAZINE



パスワード管理アプリ「LastPass」のソースコードが盗まれる事態が発生 - GIGAZINE



PC版「原神」のアンチチートシステムを逆手にとってアンチウイルスを無効にするランサムウェア攻撃が発見される、「原神」をインストールしていなくても標的に - GIGAZINE



MicrosoftがChromeOSで発見した重大な脆弱性とは? - GIGAZINE

2022年09月02日 07時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.