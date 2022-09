Elgato「Wave Link」に強力なノイズ除去フィルター「NVIDIA Broadcast Noise Removal by Elgato」を入れてみた

「NVIDIA Broadcast Noise Removal by Elgato」はWave Linkのフィルターとして使えるので、Wave:3経由でしゃべっている声だけではなく、ゲームの音や素材音楽などにもかけることが可能です。 実際にWave:3で試してみたところ、基本のノイズ抑制力が強くて「NVIDIA Broadcast Noise Removal by Elgato」による影響があまり出なかったため、はっきりと違いが出た動画再生の様子をまとめてました。

「I accept the term of the Lisence Agreement」にチェックを入れ「Install」をクリック。

今回の「NVIDIA Broadcast Noise Removal by Elgato」はWave Linkをインストールしていることが前提です。以下の公式ダウンロードページからWave Linkをダウンロードし、 前の記事を参考にして インストールを行ってください。 Downloads | elgato.com https://www.elgato.com/ja/downloads 「NVIDIA Broadcast Noise Removal by Elgato」も同じページからダウンロードできます。Wave Linkの隣に表示されている「NVIDIA NOISE REMOVAL」の項目の下部にある「ダウンロード」をクリック。

・関連記事

ライブ配信ソフト「OBS Studio」でNVIDIAのノイズ除去フィルタが利用可能に、実際に使ってみるとこんな感じ - GIGAZINE



Elgatoのプレミアムマイク「Wave:3」にホワイトモデルが登場したのでアクセサリー各種を取り付けてみた - GIGAZINE



ElgatoのUSBコンデンサーマイク「Wave:3」ホワイトモデルの本体だけでも使える各種機能レビュー - GIGAZINE



ElgatoのUSBコンデンサーマイク「Wave:3」の機能を引き出すミキサーソフト「Wave Link」使用レビュー - GIGAZINE



2022年09月02日 08時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.