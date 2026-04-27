2026年04月27日 15時00分 スマホ

毎日iPhoneに勝手にアプリがインストールされる奇怪な現象が発生中



ソーシャル掲示板のHacker NewsやReddit上で、「毎日iPhoneに勝手にアプリがインストールされる」という謎の現象が報告されています。



Tell HN: An app is silently installing itself on my iPhone every day | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=47906253





Hacker Newsユーザーの_-x-_さんが、「毎日私のiPhoneに勝手にアプリがインストールされる」と報告しています。同氏によると、毎日13時頃になるとiPhone 13 ProにHeadspaceアプリが勝手にインストールされるとのこと。_-x-_さんはアプリのバックグラウンド更新機能をオフにしており、iOSも最新バージョンにアップグレード済みだったそうです。





Reddit上でも同様の問題が報告されており、Redditユーザーのrohowskyさんは「iOS 26.4.2を搭載するiPhone 13に、Headspaceアプリがいつの間にかインストールされていました。このアプリは1年以上前にインストール後、削除していたものです。ホーム画面に表示されているのを見てアンインストールしたのですが、またインストールされた状態になっていました。なぜこのようなことが起こるのでしょうか？私は自分のアカウントを誰とも共有していません」と報告しています。





また、rohowskyさんはAppleのサポートから、iPhoneをバックアップから復元する方法を推奨されたそうです。しかし、この方法でバックアップから復元してもHeadspaceアプリを勝手にインストールされてしまった模様。



Reddit上では同様の問題が起きたと報告しているユーザーが複数おり、問題が発生している端末はiPhone 16 ProだったりiPhone 16 Pro Maxだったりとまちまち。OSもiOS 26.3.1やiOS 26.4.1など、複数のバージョンで同様の問題にあったことが報告されています。





これについて、Hacker Newsのあるユーザーは「これはHeadspaceが原因で発生した最初のシステムバグではありません。2017年にはローカル時間に基づく通知機能を持つアプリが原因で、無限のクラッシュループが発生しました。私が訪れたApple Storeでは、ほとんどの人が瞑想アプリのリマインダー機能を利用していました。オーストラリアでは影響を受けた日に、いち早くこの問題に気づいた人たちがおり、修正プログラムは世界の他の地域がまだ目覚めていないうちにリリースされました。リマインダーが勝手にアプリをインストールしているのかもしれません。アンインストールする前に、リマインダーを無効にしてみてください」と投稿しています。

