Apple Watch Series 3をwatchOS 7にアプデするとランダムに再起動したりバッテリーの減りが早くなったりするバグが発生するという報告



記事作成時点で「Apple公式のオンラインストアで販売されている最も安価なモデル」は、2017年に登場したApple Watch Series 3です。このApple Watch Series 3を2020年9月16日から配信されているApple Watch向け最新OSの「watchOS 7」にアップデートしたところ、端末がランダムに再起動したりパフォーマンスが低下したりするなどのバグが発生すると複数のユーザーから報告されています。



Appleの公式サポートフォーラム上では、watchOS 7にアップデートしたことでSeries 3に発生しているバグを報告するスレッドが立てられています。Tjay64さんはSeries 3をwatchOS 7にアップデートしたところ、「1日で少なくとも3回端末が再起動し、複数の文字盤で天気・アクティビティリング・日付けなどが表示されなくなりました。また、これまでは8時間使用してもバッテリー残量が80%程度だったところ、watchOS 7にアップデートしたあとは50%未満にまで低下するようになってしまいました」と報告しています。



Tjay64さんの報告に対して、複数のSeries 3ユーザーが同じ問題に陥っているとコメントしています。他ユーザーからは「同じ問題に加えて、MacBookのロック解除もできなくなった」や「Series 3のApple Watch Nikeでも同じバグが発生している」、「新しくアプリをインストールできなくなった」というものや、その他のバグの存在も報告されています。加えて、複数のユーザーが「watchOS 6ではこのようなバグは発生しなかった」としており、あるユーザーは「watchOS 7はこれまで私が見た中で最もバグの多いアップグレードです」と不満を漏らしました。



Apple関連メディアのMacRumorsが運営している非公式のフォーラム上でも同じ問題が報告されており、「1日に2~3回の再起動が起こる」というユーザーの声が挙がっています。



この問題に対して多くの不満が集まっている理由は、2つあります。1つはSeries 3をwatchOS 6にダウングレードする方法がないため、ユーザーはバグを回避する方法がないという点です。なお、すでにwatchOS 7.0.1が公開されていますが、バグを修正することはできないと報告されています。



2つ目は、AppleがSeries 3を2020年時点の販売ラインアップに加えているという点です。Apple関連メディアの9to5Macは「Series 3はハードウェア的にwatchOS 7のいくつかの機能に対応することが難しいようです。これは将来リリースされるであろうwatchOS 8などのソフトウェアアップデートへの対応にも苦労するであろうことを予期させます」と記し、現行の販売モデルであるにもかかわらずバグが多数発生しているSeries 3が、今後さらなるバグを引き起こす可能性を示唆しています。



記事作成時点ではこれらのバグがどの程度の規模で起きているのかは不明です。しかし、9to5Macは「苦情の量から判断すると、バグ問題はすでにAppleの知るところとなっている可能性があります」と記しました。