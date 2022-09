ElgatoのUSBコンデンサーマイク「Wave:3」の機能を引き出すミキサーソフト「Wave Link」使用レビュー

・関連記事

ゲーム実況・Vtuber・YouTuber・リモート会議など配信で最も気になる音関係を一段階上のレベルへコンパクト&1台でカバーできる「Live Streamer NEXUS(AX310)」レビュー - GIGAZINE



初心者でも簡単に操作可能なボイチャ勢ゲーマー向けの高機能&コンパクトなオーディオミキサー「ZG01」レビュー、ボタン一発で使えるボイチェン機能も搭載 - GIGAZINE



映像切り替え・合成が簡単にできて手軽に扱えるローランドの「V-02HD MK II」を触ってみた - GIGAZINE



ソニーのワイヤレスゲーミングヘッドセット「INZONE H9/H7」はPCでゲームをプレイしながらスマホでDiscordも可能 - GIGAZINE



プリセットで調整簡単&マイク単体で自分の声の返りをすぐモニター可能なUSBマイク「PreSonus Revelator」ざっくりレビュー - GIGAZINE



PCに挿すだけでサクッと使えるAnker初の卓上型USBコンデンサーマイク「PowerCast M300」レビュー - GIGAZINE



2022年09月01日 08時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.