初心者でも簡単に操作可能なボイチャ勢ゲーマー向けの高機能＆コンパクトなオーディオミキサー「ZG01」レビュー、ボタン一発で使えるボイチェン機能も搭載

接続する前に、ZG01のドライバーと管理ソフトのYamaha ZG Controllerをインストールします。ZG01のドライバーとYamaha ZG Controllerがセットになった「Tools for ZG」は2022年初夏にリリース予定。今回はヤマハから特別にリリース前のTools for ZGを提供してもらったので、接続するPCにインストール済みです。 インストールしたYamaha ZG Controllerを起動すると、「機器を接続してください」と、ZG01との接続を促されました。

ZG01本体、Type-A to Type-CのUSBケーブル、Type-C to USB Type-CのUSBケーブル。

・関連記事

最大4台のスマホやタブレットを配信用カメラとして同時接続できる無料アプリ「AeroCaster Switcher」に「UVC-02」を接続してみたレビュー、ピクチャーインピクチャーや4分割映像表示もワイヤレスで可能 - GIGAZINE



1段階レベルアップしたリモート会議・ライブ配信ができるローランド「UVC-02」レビュー、XLRマイクやHDMIもUSB1本でまとめる&専用ドライバーやソフトなしでもつなぐだけで即動作 - GIGAZINE



PCに挿すだけでサクッと使えるAnker初の卓上型USBコンデンサーマイク「PowerCast M300」レビュー - GIGAZINE



HDMI入力×8・HDMI出力×2・USBポート×2の装備で高度な映像配信がバリバリ行える「ATEM Mini Extreme」レビュー - GIGAZINE

2022年05月13日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

