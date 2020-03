Googleは4万件のハッキング攻撃の警告を2019年に送信したことを発表

Googleには「Threat Analysis Group」(脅威分析グループ/TAG)というチームが存在し、政府が支援するハッキング攻撃によってGoogleやGoogle製品のユーザーがターゲットにされることを防いでいます。TAGにより2019年のハッキング攻撃の動向が分析され、ゼロデイ脆弱性に対する攻撃の傾向と共に発表されています。 Identifying vulnerabilities and protecting you from phishing https://blog.google/technology/safety-security/threat-analysis-group/identifying-vulnerabilities-and-protecting-you-phishing/

・関連記事

ネット時代を生き抜く術「ハッキングされないためにできること」まとめ - GIGAZINE



大規模なサイバー攻撃は人類にとって核兵器並みに致死的であると科学者が指摘 - GIGAZINE



政府から支援を受けたハッカーグループによる攻撃は日本を含む全世界で3カ月に1万2000件以上発生 - GIGAZINE



YouTubeの「ハッキング講座禁止令」の余波で良質なセキュリティ対策ムービーが軒並み削除されかける事態に - GIGAZINE



サイバー攻撃が相次ぐ中でハッキング被害に遭わないためのポイントとは - GIGAZINE

2020年03月27日 11時53分00秒 in セキュリティ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.