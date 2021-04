Microsoftによる1兆円規模のDiscord買収が不調に終わったとの情報

早ければ2021年4月に完了するといわれていた MicrosoftによるDiscord買収 について、Microsoftによる120億ドル(約1兆3000億円)の提案をDiscord側が断り、交渉が終了したことが報じられています。 Discord Is Said to Reject Microsoft’s $12 Billion Offer - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-20/chat-app-discord-is-said-to-end-takeover-talks-with-microsoft

2021年04月21日 10時13分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

