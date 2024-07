3.6兆円超でGoogleの親会社AlphabetがWizの買収を計画か、実現すれば同社史上最大の買収に

Google reportedly in talks to acquire cloud security company Wiz for $23B | TechCrunch https://techcrunch.com/2024/07/14/google-reportedly-in-talks-to-acquire-cloud-security-company-wiz-for-23b/ WizはMicrosoftの元社員であるAssaf Rappaport氏、Ami Luttwak氏、Yinon Costica氏、Roy Reznik氏らによって設立された企業で、小規模なセキュリティスタートアップを買収しながら規模を拡大してきました。WizはAmazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloudといったクラウドプラットフォームからデータを取り込み、セキュリティリスク要因を検出するオールインワンのクラウドセキュリティサービスを提供しています。なお、Wizは2024年5月に10億ドル(約1600億円)の資金調達を 発表 したばかりでした。 Wiz:最新のクラウド保護のための#1クラウドセキュリティソフトウェア

Googleの親会社であるAlphabetが、約230億ドル(約3兆6400億円)で統合クラウドセキュリティプラットフォームの Wiz を買収することを計画しているとウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。これが実現すればAlphabet史上最大の買収となります。 Exclusive | Google Near $23 Billion Deal for Cybersecurity Startup Wiz - WSJ https://www.wsj.com/business/deals/google-near-23-billion-deal-for-cybersecurity-startup-wiz-622edf1a

2024年07月15日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

