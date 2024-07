Googleの親会社Alphabetによる3兆6000億円規模の買収をセキュリティプラットフォームのWizが拒否、当初の計画通りIPOを目指すことに

2024年7月、Googleの親会社であるAlphabetが、急成長中のクラウドセキュリティプラットフォーム・ Wiz の買収を計画していることが報じられました。買収が成立すればAlphabet史上最大の買収となる見込みでしたが、Wizはこの取引を拒否して当初の計画通り IPO(新規株式公開) を目指すことが明らかになりました。 Google-Wiz deal fizzles out, company will pursue IPO https://www.cnbc.com/2024/07/23/google-wiz-deal-dead.html

・関連記事

3.6兆円超でGoogleの親会社AlphabetがWizの買収を計画か、実現すれば同社史上最大の買収に - GIGAZINE



Googleの親会社AlphabetがHubSpot買収を保留、HubSpotの株価は2020年以降最大の急落を記録 - GIGAZINE



Googleが仮想化ソフトウェア企業のCameyoを買収、ChromeOSで仮想化Windowsアプリのサポートをさらに強化するため - GIGAZINE



Googleに買収されたスタートアップの元CEOが「Googleに買収されると一体どうなるのか?」を証言 - GIGAZINE



Googleの親会社Alphabetが2024年第1四半期決算を発表、YouTubeの広告売上は前年同期比21%増で過去最高を記録 - GIGAZINE



2024年07月23日 13時25分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.