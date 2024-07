GitLabが自社の売却を検討中との報道、買収候補に競合企業のDatadogやGoogle親会社のAlphabetなど

GitLab Stock: Software Maker Seen Exploring Sale. Datadog Among Suitors? | Investor's Business Daily https://www.investors.com/news/technology/gitlab-stock-gtlb-software-datadog-sale-report/

・関連記事

GitLabが公開しているZoom会議の動画が再生回数数万回を突破、まさかの使われ方が判明 - GIGAZINE



GitLabはオープンソースな製品&完全リモートワーク体制でどうやって大きく成長していったのか? - GIGAZINE



GitLabが従業員の7%を解雇へ - GIGAZINE



GitLabの「1年放置された無料アカウントのプロジェクトを削除する計画」がすっぱ抜かれて炎上し即中止へ - GIGAZINE



GitLabがKubernetesをさまざまな課題に直面しながら1年間運用して学んだこと - GIGAZINE



GitLabのポリシー変更は「従業員からの声を抹殺するものだ」と社内から批判の声が挙がる - GIGAZINE





2024年07月18日 12時11分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.