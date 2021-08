2021年08月26日 10時45分 メモ

Western Digitalがキオクシアと合併交渉中であることが判明、買収額は2兆円超か



Western Digital(ウエスタンデジタル)が東芝メモリ時代から長らく提携関係にあるキオクシアホールディングスとの合併交渉を進めていることが関係者の証言で明らかになりました。買収額は200億ドル(約2兆2000億円)規模になるとみられています。



Western Digital in Advanced Talks to Merge With Kioxia in $20 Billion-Plus Deal - WSJ

https://www.wsj.com/articles/western-digital-in-advanced-talks-to-merge-with-kioxia-in-20-billion-plus-deal-11629914820





Western Digital in talks to merge with Japan's Kioxia - source | Reuters

https://www.reuters.com/article/us-kioxia-holdings-m-a-western-digital-c-idUSKBN2FQ1RJ



Western DigitalはHDD事業で知られると同時に、2015年にSanDiskを買収してフラッシュメモリ事業も開始したことで、世界最大規模のストレージ企業となっています。



SanDiskの事業分野はWestern Digitalが提携しているキオクシア(元東芝メモリ)と重複するものでしたが、両社は引き続き手を携えてビジネスを行ってきました。





合併話は順調にいけば2021年9月にまとまる可能性があり、合併後の会社はWestern DigitalのCEO・David Goeckeler氏が率いる見込み。一方でまだ破談の可能性も残されており、その場合、キオクシアは独自に新規株式公開(IPO)を目指すことになるとのことです。



なお、この件についてWestern Digital、キオクシアからの公式コメントは発表されていません。