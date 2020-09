2020年09月14日 10時24分 ソフトウェア

MicrosoftによるTikTok事業買収の提案が拒否、Oracleが信頼できるパートナーとして選ばれたとも報道



MicrosoftがTikTokのアメリカでの事業を買収する提案を、TikTokの運営会社ByteDanceから拒否されたことを正式に発表しました。Microsoftは買収を諦めると正式にコメントしていたのですが、その後、OracleがTikTok事業の買収に成功したと報じられています。



Microsoftはメディア各社に声明を出し、同社によるTikTokの事業買収提案がByteDanceにより拒否されたことを明らかにしました。Microsoftは声明の中で、「ByteDanceはTikTokのアメリカ事業をMicrosoftに売却しないことを通知してきました。我々の提案は国家安全保障上の利益を保護しながら、TikTokのユーザーにとっても良いものであったことを確信しています。これを実現させるために、私たちはサービスがセキュリティ、プライバシー、オンライン上の安全性、偽情報との戦いに関する最高の基準を満たすように、大幅な変更を加えることを8月の声明で明らかにしました。これらの重要な領域でTikTokというサービスがどのように進化するのかを楽しみにしています」と述べています。





MicrosoftがTikTokのアメリカ事業を買収する計画を持っていると最初に報じられたのは2020年7月31日のことで、その後、アメリカのトランプ大統領が「アメリカ国内でのTikTokの禁止を検討しています」と記者会見の中で語りました。その後、Microsoftは公式ブログ上でByteDanceとTikTokの買収交渉を続けていることを明かし、トランプ大統領が指摘するセキュリティ上の懸念に対処すると述べていました。MicrosoftはByteDanceとのTikTokの買収交渉を2020年9月15日までに完了させると述べていましたが、これは失敗に終わったこととなります。



一方で、トランプ大統領も支持しているというOracleによる事業買収の可能性は記事作成時点でも残っています。ただし、ByteDanceはトランプ政権に対して訴えを起こしているため、海外メディアのThe Vergeは「OracleによるTikTokの事業買収には複雑さもある」と指摘していました。



しかし、MicrosoftがTikTokの買収に失敗したと報じられてからわずか1時間後に、ウォール・ストリート・ジャーナルが「OracleがTikTokの信頼できるパートナーとして選ばれた」と報じています。報道によると、OracleはTikTokのアメリカでの事業を完全に買収するというわけではなく、TikTokのアメリカ事業を継続するためにクラウドテクノロジーで運営をサポートするという形に落ち着く模様。



なお、香港メディアのSouth China Morning Postは、情報筋から「ByteDanceが役員会議の中でTikTokのソースコードをアメリカに売却することはできないと協議した」という証言を得たと報じており、「アメリカのTikTok事業を買収した企業は、新しいアルゴリズムを開発することができる」とのこと。情報筋によると、ByteDanceはこの旨をすでにアメリカの政府当局およびTikTokの事業買収に乗り出しているアメリカ企業に通知しているそうで、この報道も「OracleがクラウドテクノロジーでTikTokのアメリカ事業をサポートする」というウォール・ストリート・ジャーナルの報道に合致します。



