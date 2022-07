2022年07月21日 12時43分 ゲーム

XboxでDiscordのボイスチャットが可能に



Xboxシリーズの新しいアップデートにより、ゲーム内から通話・メッセージサービスのDiscordを使用してボイスチャットを行うことが可能になるとMicrosoftが告知しました。ゲームとボイスチャットのサウンドをちょうどいいバランスに調整したり、Discordによる通話とXboxの従来のゲームチャットとを切替えたりすることも可能になるそうです。



Connect Your Worlds – Discord Voice Chat Comes to Xbox Consoles for Xbox Insiders - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2022/07/20/discord-voice-chat-for-xbox-insiders/



Coming Soon: Talk in Discord Voice Directly From Your Xbox

https://discord.com/blog/xbox-voice-integration-announcement



Xbox becomes first game console to formally support Discord voice chat | Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2022/07/xbox-becomes-first-game-console-to-formally-support-discord-voice-chat/



Microsoftが現地時間の2022年7月20日に告知した内容によると、最新のアップデートでXboxコンソールに「Discord Voice」が追加されます。Discord VoiceはブラウザサービスであるDiscordにゲーム内でアクセスして友だちやチームと会話しながらゲームを楽しむことができるため、ゲームとPCを同時に使用する必要がなく、またボイスチャットの音声とゲームの音声とのバランスを調整することが容易になります。加えて、ゲームでマッチングした仲間や対戦相手とゲーム内チャットで話しながら、使用するボイスチャットを切替えてDiscordで友だちとわいわい話す、というようなことも可能になるとのこと。





Discord Voiceを使用するには、まずXboxアカウントとDiscordアカウントを連携する必要があります。Xbox本体を使用して連携するには、Xboxボタンを押して「パーティーとチャット」から「XboxでDiscordVoiceを試す」を選択して表示されるQRコードを読み込みます。QRコードを読み込むとDiscordアカウントとXboxで双方向リンクを接続して設定できるようになります。その他、Discord側でXboxのアカウントを認証して同期させる方法や、DiscordアプリからXboxを「新しい接続の追加」で選択する方法などが示されていますが、最初のアップデートではXbox内に正式なDiscordのインターフェースがなく、スマートフォンやPCを経由しての設定が必要になるとのこと。



Discordは2021年初頭に1兆円超で身売り先を模索中と報じられており、有力な買い手としてMicrosoftの名前が挙がっていました。一時期は買収の完了が秒読みとまで言われていましたが、その後買収は失敗に終わりました。ゲーム関連の記事を投稿するArs Technicaはこれを「Microsoftによる次善の策」と指摘し、現在の機能は一部設定や操作にスマートフォンを経由する必要があるなど煩わしさが残るものの、ゲーム機によるDiscordボイスチャットのサポートは初めてであり、ユーザーにとって便利で革新的なものになると期待を述べています。



アップデートは早期アクセスのXbox Insiderから試験的に開始し、2022年7月から8月にかけて範囲を拡大していく予定とのこと。