カーネル領域で不適切なアップデートが行われてもクラッシュしないようにする技術「eBPF」とはどんな仕組みなのか

2024年7月19日、サイバーセキュリティ企業のCrowdStrikeが配信したアップデートの影響で全世界で850万台のWindows搭載PCが起動不能になりました。OSの中でも中核部分であるカーネル部分のアップデートにおいてはCrowdStrikeの例のように重大なトラブルを発生させる可能性がつきまとうものです。そうしたカーネル部分のアップデートによるクラッシュを防止する技術が「 eBPF 」です。 No More Blue Fridays https://www.brendangregg.com/blog/2024-07-22/no-more-blue-fridays.html

2024年07月23日 13時20分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

