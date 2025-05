RISC-Vプロセッサ内蔵でWi-Fi 6とBluetooth 5による無線通信も可能なSoC「ESP32-C5」が登場、すでに開発ボードが2000円台で入手可能

無線通信対応SoC「ESP32」などの開発で知られるEspressif Systemsが、RISC-VベースのSoC「 ESP32-C5 」の量産を開始しました。 ESP32-C5 2.4 and 5 GHz Dual-band Wi-Fi 6 MCU | Espressif Systems https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c5 Espressif's ESP32-C5 is Now in Mass Production | Espressif Systems https://www.espressif.com/en/news/ESP32-C5_Mass_Production ESP32-C5は240MHzで動作する32ビットのRISC-VベースのCPUとROM、SRAM、無線通信コントローラーを1つのチップ内に収めたSoCです。ESP32-C5を搭載した開発ボード「ESP32-C5-DevKitC-1」の見た目はこんな感じ。

2025年05月01日 23時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

