2025年11月12日 07時00分 動画

スマート電球に「マインクラフト」のサーバーを実装する



「スマート電球」は無線通信が可能なマイクロコントローラーを搭載した電球で、スマートフォンやPCからリモートで明るさや色を調整できます。このスマート電球にゲーム「マインクラフト」のサーバーをインストールした動画を、YouTuberのVimpo氏が公開しています。



running a minecraft server on a lightbulb - YouTube





Vimpo氏が開封しているのは、AliExpressで購入したスマート電球。





ナイフでLEDのカバーを切り落とします。





環状に並ぶLEDの中央にあるのが、LED制御用の基板。この基板は動作周波数192MHzのRISC-Vシングルコア・276KBのRAM・128KBのROMを搭載したBL602です。





スマート電球から取り外したBL602のI/Oに導線をはんだ付け。





BL602を再びスマート電球に装着させて、スマートフォンで動作確認を行います。





次に、I/Oにはんだ付けした導線をUSB-シリアル変換ボードにつなげます。





モニターと入力周辺機器を接続し、スマート電球のBL602などのリソースが限られたシステムで「マインクラフト」のサーバーを動かすため、「UCraft」を開発し、今回接続したBL602にインストールします。





ムービーでは、実際にマインクラフトのサーバーを動作させ、他のプレイヤーと一緒にプレイするところが映っています。ただし、Vimpo氏によれば、Ucraftは標準サーバーの機能のほとんどが制限されているそうです。

