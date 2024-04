Googleの親会社Alphabetが2024年第1四半期決算を発表、YouTubeの広告売上は前年同期比21％増で過去最高を記録

Google parent announces first-ever dividend; beats on sales, profit; shares soar | Reuters https://www.reuters.com/technology/google-parent-alphabet-announces-first-ever-divided-20-cents-per-share-2024-04-25/ YouTube Q1 Ad Revenue Climbs 21% to $8 Billion https://variety.com/2024/digital/news/youtube-q1-2024-revenue-alphabet-earnings-1235982528/ 2024年4月25日、Alphabetが2024年第1四半期の決算を発表しました。2024年第1四半期の総売上は前年同期比で15%増の805億4000万ドル(約12兆5300億円)を記録しています。

2024年04月26日 12時14分00秒

