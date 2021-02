Googleの親会社Alphabetが2020年第4四半期＆通期決算を発表、YouTube・Google Cloudの勢いで大きく収益増

Googleの親会社であるAlphabetが2020年第4四半期および通期決算レポートを発表しました。2020年は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックで世界的に経済が停滞しましたが、Googleは第4四半期・通年のいずれにおいても前年比で収益増加。この収益は多くがGoogle検索による広告収益ですが、YouTubeの広告収益も前年比46%増と大きく飛躍し、全体の収益を押し上げました。 Alphabet Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2020 Results https://abc.xyz/investor/static/pdf/2020Q4_alphabet_earnings_release.pdf Alphabet reports Q4 2020 revenue of $56.9 billion - 9to5Google https://9to5google.com/2021/02/02/alphabet-q4-2020-earnings/

2021年02月03日

