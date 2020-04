2020年04月20日 11時52分 ネットサービス

GoogleやFacebookがニュース収集・配信で得ている収益を既存メディアに分配するルールを作るよう政府が動く



GoogleやFacebookなどの巨大IT企業は、さまざまなニュースコンテンツを収集・配信することで収益を上げているとされていますが、ニュースの制作元に対して十分な対価が支払われていないとの指摘もあります。そこで、オーストラリア政府がオーストラリア競争・消費者委員会(ACCC)に対し、「GoogleやFacebookなどのデジタルプラットフォームがニュースコンテンツから得る収益を、コンテンツを作成した既存のメディアに分配するルール」の作成を命じたと報じられました。



Facebook and Google to face mandatory code of conduct to 'level playing field' with traditional news media - ABC News (Australian Broadcasting Corporation)

https://www.abc.net.au/news/2020-04-20/facebook-and-google-to-face-mandatory-code-of-conduct/12163300



Facebook and Google to be forced to share advertising revenue with Australian media companies | Australian media | The Guardian

https://www.theguardian.com/media/2020/apr/19/facebook-and-google-to-be-forced-to-share-advertising-revenue-with-australian-media-companies





GoogleやFacebookをはじめとする巨大なIT企業に対しては、以前から「ニュースサイトを巡回して記事の情報を抽出し、多額の広告収益を得ている」との指摘がありました。その一方で、ニュースの掲載元である既存のメディアに対して十分な対価が支払われていないとも非難されており、ACCCは2019年7月に「GoogleとFacebookに対する規制を強化し、既存メディアとの競争を改善する必要がある」との調査結果を発表していました。



この動きを受けてオーストラリア政府はACCCに対し、GoogleやFacebookなどのデジタルメディアと既存のメディア間で話し合いを重ね、新たなルールを自主的に設けさせるように求めたとのこと。新たなルールではデジタルメディアが既存のニュースメディアが作ったコンテンツを利用して得た収益を分配し、検索結果を表示するアルゴリズムに変更があった場合は既存のメディアに通知や助言を行うなど、デジタルメディアが既存のメディアを強く支援することが要求されていたそうです。





自主的なルール策定の話し合いは2020年11月まで続けられる予定でしたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行によって既存メディアの収益が激減。初期の交渉が上手く進んでいたこともあり、オーストラリア政府のジョシュ・フライデンバーグ財務大臣は、ACCCに対して強制力のあるルールを作成するように命じたとのこと。



フライデンバーグ財務大臣は強制力のあるルールを設けることについて、GoogleやFacebookなどのデジタルプラットフォームがコンテンツの作成者である既存メディアに収益を分配することで、「競争の平等化」が可能だと主張。「コンテンツの作成者に報酬が支払われるのは公正なことです」と述べています。





また、ポール・フレッチャー通信大臣は、「メディア企業は大きな財政的圧力に直面しており、COVID-19は全てのセクターにおいて広告収益の減少をもたらしました」と指摘。「デジタルプラットフォームは、メディアコンテンツの制作、配布、消費の方法を根本的に変えました」と語り、ニュースを配信するデジタルプラットフォームは、透明性を向上させるために多くの変更を行う必要があると主張しました。



強制力を持ったルールには罰則や制裁措置なども含まれており、デジタルメディアと既存のメディア間で起きた紛争を、拘束力のあるプロセスで解決することも考えられます。影響を受けるプラットフォームはGoogleとFacebookだけでなく、TwitterやInstagramなどのSNSも含まれているとのこと。2020年7月末までに、強制力のあるルールの草案が提出される予定となっています。