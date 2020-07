新型コロナ流行の中にあってもYouTubeの広告収益は微増、一方Google検索の収益は10％減

by BRICK 101 Googleの親会社であるAlphabetが2020年第2四半期の決算報告書を発表しました。新型コロナウイルスのパンデミックと社会全体の経済停滞を受けて、YouTubeやGoogle検索の広告収益は停滞・減少傾向にあり、またAlphabet全体の収益はこれまでで初めて減少に転じています。 Alphabet Announces Second Quarter 2020 Results (PDFファイル) https://abc.xyz/investor/static/pdf/2020Q2_alphabet_earnings_release.pdf YouTube Q2 Ad Revenue Growth Slows, Google Search Sales Fall 10% - Variety https://variety.com/2020/digital/news/youtube-google-q2-ad-revenue-coronavirus-1234721162/ Alphabet (GOOGL) earnings Q2 2020 https://www.cnbc.com/2020/07/30/alphabet-googl-earnings-q2-2020.html Google's Q2 cloud revenue climbs over 43% | ZDNet https://www.zdnet.com/article/googles-q2-cloud-revenue-climbs-over-43/ 発表によると、Alphabetの第2四半期の売上高は383億ドル(約4兆円)で、前年同期比の2%減。当期純利益は69億6000万ドル(約7270万円)でした。なお、アナリストは第2四半期の収益が373.6億ドル(3兆9000億円)で、一株当たりの純利益は8.34ドル(約870円)ほどになると予想していました。

2020年07月31日 11時24分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

