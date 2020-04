YouTubeのトラフィックは増加しているのにYouTuberの収入は激減している

多くの人が自宅で過ごすようになってNetflixのトラフィックは16%増、YouTubeのトラフィックは15%増となっていますが、その一方で、広告主が減りYouTuberたちの収入が激減していることがわかりました。



As YouTube Traffic Soars, YouTubers Say Pay Is Plummeting

https://onezero.medium.com/as-youtube-traffic-soars-youtubers-say-pay-is-plummeting-30dc1ba444db



ネット広告業界団体Interactive Advertising Bureau(IAB)のデータによると、メディアバイヤーやブランドの4分の1が2020年上半期の広告全てを停止させており、46%が広告費を下方修正しているとのこと。企業のうち4分の3が新型コロナウイルス感染症の流行はリーマンショックよりも経済に大きな損害を与えると考えており、テレビや新聞の広告だけでなくYouTube広告もまた減少するとみられています。実際にYouTubeアドバイザーとして活躍しているCarlos Pacheco氏は、自身がアドバイザーを務める180のYouTubeチャンネルの広告料が2020年2月初頭から減少しだし、4月時点では50%ほどになっていることを伝えています。





IABは、テレビや新聞への広告費の減少に比べ、デジタル広告が受ける影響はわずかに少ないとみていますが、それでも損害はあります。多くのYouTuberはCPM(広告が1000回表示されるごとの費用)が30~50%減少したことを報告しているとのこと。なお、YouTubeは広告料のうち45%をYouTube、55%をクリエイターに配分しています。



3月23日時点で映像製作者のHank Greenさんは複数のチャンネルで視聴回数が5%増加したものの、全てのチャンネルを合わせたCPMが30%減少したことを報告。



Tales from YouTube Analytics after the first full week of this:



1. CPMs on all of our channels combined are down about 30%. That sized drop isn't unheard of. Our CPMs were very high, so it is possible that we just have farther to fall. Other data would be great to see!