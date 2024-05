「世界一まずいジャム」とも言われる「ベジマイト」を身近な食材で再現してみた奮闘記

by Janeen ベジマイト とは主にオーストラリアで生産されている発酵食品で、主な成分にビール醸造の副生成物であるイースト菌抽出物が含まれているため、独特の風味をもっています。そのため「世界一まずいジャム」とも言われるベジマイトですが、一方で「ベジマイトが嫌いならオーストラリア人ではない」と言われるほどオーストラリアでは一般的な商品です。オーストラリア出身で北ヨーロッパのエストニアに住んでいるエンジニアのデイビッド・ミリントン氏が、「ベジマイトとはどのような食品なのか?」ということを解明するべく、ベジマイトの味を実際に再現した結果を報告しています。 Adventures Making Vegemite ⸺ Dave on Design https://daveon.design/adventures-making-vegemite.html

2024年05月04日

