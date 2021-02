ゲームエンジン・Unityの開発元がプライバシーや広告について語る

Unity といえば、ポケモンGOをはじめとするモバイルゲームやPCゲームなどで採用されているゲームエンジンです。その開発元である Unity Technologies で CFO を務める キム・ジャバル 氏が、テクノロジーメディア・ VentureBeat のインタビューに答えています。 Unity CFO Kim Jabal interview: Understanding the tradeoff between market share and profits | VentureBeat https://venturebeat.com/2021/02/14/unity-cfo-kim-jabal-interview-understanding-the-tradeoff-between-market-share-and-profits/ Unity Technologiesが2020年第4四半期(10~12月)の決算を発表し、同期における売上が前年同期比で39%増の2億2030万ドル(約230億円)に達したことを報告しました。ただし、同社は同期に営業損失を8080万ドル(約85億円)も出しており、その額は前年同期の4860万ドル(約51億円)から倍増しています。 しかし、Unity Technologiesにとって多額の営業損失はそれほど大きな問題ではありません。その理由は、Unityがモバイルゲームの半分以上で使用されているため、競合ゲームエンジンの Cocos2d や Unreal Engine と比べて市場シェアで圧倒的にリードしているためです。近年、Unityは利益よりも市場シェアを重視する戦略をとっており、この戦略は記事作成時点までは成功しているとVentureBeatは指摘しています。

2021年02月15日 21時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

