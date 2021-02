たっぷり入ったアボカドをビーフパティor植物性パティと挟んだバーガーキングの「アボカドビーフワッパー＆アボカドプラントワッパー」試食レビュー

・関連記事

GIGAZINE(ギガジン) - バンズからはみ出る大きさのフライドチキンを楽しめる「スパイシーホットチキンフィレバーガー」と大豆から作ったパティを挟んだ「ソイBBQチーズバーガー」試食レビュー



バンズからはみ出る大きさのフライドチキンを楽しめる「スパイシーホットチキンフィレバーガー」と大豆から作ったパティを挟んだ「ソイBBQチーズバーガー」試食レビュー - GIGAZINE



超濃厚チーズマカロニをコロッケと一緒にバンズに挟んだモスの「マッケンチーズ&コロッケ」試食レビュー - GIGAZINE



チキンタツタにレモン風タルタルがたっぷりのマクドナルド「チキンタツタ 瀬戸内レモンタルタル」試食レビュー - GIGAZINE

2021年02月15日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.