2020年05月14日 20時00分 ネットサービス

新型コロナウイルスによってゲーム系ライブストリーミングの総視聴時間が1カ月で50%近くも急増



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として人々が外出を控えるようになった結果、ゲーム関連のライブストリーミング配信プラットフォームが急成長を遂げています。ゲーム配信ツールを提供するStreamElementsとゲーム関連の統計分析企業Arsenal.ggが発表した「2020年4月のゲーム系動画配信サービスに関する統計情報」によると、各プラットフォームの総視聴時間が前月比で45%も増加しています。



State of the Stream April 2020: Valorant and Valorant streamers top the charts, music is having its moment, and streaming hits huge numbers

https://blog.streamelements.com/state-of-the-stream-april-2020-valorant-and-valorant-streamers-top-the-charts-music-is-having-d503aad6c2e7



StreamElementsとArsenal.ggが報告した、Twitch、YouTube Gaming、Facebook Gaming、Mixerのゲーム系ライブストリーミング配信プラットフォーム4社の2019年4月と2020年4月の総利用時間の比較が以下。Twitchは前年度比で総利用時間が98%増(ゲーム以外の配信を含めると101%増)になっておりこの1年でプラットフォームの規模はほぼ倍に。Facebook Gamingに至っては、238%増と3倍以上の規模になっています。一方、MicrosoftのMixerはこの1年でほとんど成長していません。業界全体として見ると、ゲーム系ライブストリーミング配信プラットフォームの総利用時間は前年度比で99%増加しています。





各ライブストリーミング配信プラットフォームの2020年3月と4月の比較が以下。Facebook Gamingが成長著しく、1カ月で72%も総視聴時間が増加しています、業界全体では、1カ月間で総視聴時間が45%増加。この急成長を生み出したのが、新型コロナウイルスによる外出制限だと考えられています。





世界最大のゲーム系ライブストリーミング配信プラットフォームであるTwitchにおける総視聴時間トップ10のストリーマーが以下。1位のAnomaly氏、2位のsummit1g氏が3位以下を大きく離しています。3位以下はxQcOW氏、ONSCREEN氏、gaules氏と続きます。StreamElementsとArsenal.ggは、RiotGamesが新しく発表したFPSの「Valorant」を配信するストリーマーの人気が急上昇していると指摘しています。





2020年4月におけるTwitchのカテゴリー別の総視聴時間が以下。1位の「Valorant」が2位の「Just Chatting(ゲーム以外)」の2倍以上の総視聴時間という人気ぶり。3位は「League of Legends(リーグ・オブ・レジェンド)」、4位は「Fortnite(フォートナイト)」、5位「Counter-Strike: Global Offensive(CS:GO)」と続きます。





Twitchはゲームがメインの配信プラットフォームですが、上記のようにゲーム以外のカテゴリである「Just Chatting」はかなりの人気を誇ります。StreamElementsとArsenal.ggによると、Twitch上の「Just Chatting」カテゴリは以下のように順調な成長率を示しています。2019年4月から2020年4月の1年間では、総視聴時間は138%も増加しています。





また、COVID-19の流行により開催できなくなったライブなどの各種イベントが、オンラインイベントとしてTwitch上で開催されるケースが増加しています。Twitchの「Music & Performing Arts content(音楽やパフォーマンスなどのアートイベント)」配信は、2020年2月から4月にかけて以下のように急増。前年度比では、総視聴時間は385%も増加しています。