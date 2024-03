2024年03月08日 20時00分 ネットサービス

中国の通販サービス「Temu」は広告に4400億円近くを費やしておりMetaではトップの広告主・Googleではトップ5の広告主の1つになっている

by Focal Foto



TemuやSHEINなど中国発の大手通販サービスは、世界規模の市場拡大を画策しており、GoogleやMetaに対して数十億ドル(数千億円)に上る多額の広告費を支払っていることが報じられています。



Big American Tech Profits From Chinese Ad Spending Spree - The New York Times

https://www.nytimes.com/2024/03/06/business/google-meta-temu-shein.html



Temu’s Push Into America Pays Off Big Time for Meta and Google - WSJ

https://www.wsj.com/business/media/temus-push-into-america-pays-off-big-time-for-meta-and-google-f2721b32





Temu's $2B Ad Spending Boosts Meta, Google Revenues: Analysts Warn Of Potential Challenges If Chinese E-Commerce Giant Decides To Cut Back - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) - Benzinga

https://www.benzinga.com/markets/equities/24/03/37528426/temus-2b-ad-spending-boosts-meta-google-revenues-analysts-warn-of-potential-challenges-if-chines



中国の電子商取引大手・拼多多の国際部門が2022年2月に事業を開始したTemuは「億万長者のような買い物をしよう」とのスローガンを掲げ、2022年9月にアメリカに進出。2023年2月に開催されたスーパーボウルに広告を掲出したことでも知られています。



インドを拠点とする調査会社のBernstein Researchの調査では、2023年にTemuはマーケティング事業に対し30億ドル(約4400億円)を費やしたと推定されています。また、関係者によるとTemuは2023年だけで約20億ドル(約2900億円)もの広告費をMetaに支払ったとのこと。



多額の広告費の支払いによってTemuはMetaにおけるトップの広告主にまで成長し、2023年のMetaの中国事業の収益は、2022年の74億ドル(約1兆950億円)から136億9000万ドル(約2兆260万ドル)に急増しました。





さらにTemuはGoogleにも多額の広告費を支払っており、その結果2023年にはGoogleのトップ5の広告主の1つになりました。Googleは2023年第4四半期の決算報告において「2023年のアジア太平洋地域(APAC)からの収益の伸びは特に好調で、この傾向は2023年第2四半期から始まっています」と報告しています。



また、Googleは大手広告主であるTemuと積極的に会談を行っており、関係者によると、中国Googleの営業担当者がTemuの幹部と近年の広告費やサプライチェーン関連の問題について話し合ったとのこと。





一部のテクノロジー企業幹部は「Temuの広告費の増加はしばらく続く」との見通しで、広告アナリストのブライアン・ウィーザー氏は「Temuは市場での地位獲得に向けて投資を続けており、広告費の支払いの度に損失を被っている可能性があります。もしもTemuが広告費の削減を決定した場合、Metaのような巨大テクノロジー企業にとって大きな打撃となる可能性があります」と指摘しています。



2008年に創業したSHEINもマーケティングに積極的な投資を続けており、2023年だけでも、検索結果の横に表示される広告を含め、Google全体で約8万件もの広告を掲出。Metaの広告ライブラリによると、SHEINはMetaのSNSプラットフォームにおいてこれまでに5万件以上の広告を掲出しており、記事作成時点では、約7600件の広告が掲出されています。







TemuやSheinのほかにも、ReelshortやDramaBox、FlexTVなどの動画ストリーミングプラットフォームや、香港を拠点とするゲーム開発企業のFirst.FunなどがMetaやGoogleに対して多額の広告費を支払っています。実際に、Metaのスーザン・リーCFOは投資家に対し「Metaにおける2023年の中国からの広告収入の約3分の2は、中国からの広告費支出額の上位10者以外の広告主から得られたものでした。そのため、Metaにおける広告主には多種多様な層がそろっています」と報告しています。