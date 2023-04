Googleの広告収益とYouTubeの収益がさらに減少、一方でクラウド事業のGoogle Cloudはついに黒字に転じる

Alphabet Earnings: Google Ad Revenue Drops for Second Straight Quarter - WSJ https://www.wsj.com/articles/alphabet-google-googl-q1-earnings-report-2023-562dbb62

・関連記事

Googleの親会社Alphabetが2022年第4四半期の決算を発表、YouTubeを含む全体の広告収入が前年同期比で約4%減少 - GIGAZINE



Google親会社・Alphabetの2022年第3四半期決算発表、広告&検索の売上は好調もYouTubeが2年ぶりに売上減に - GIGAZINE



YouTubeの広告収益は約1兆円で成長鈍化&Google検索関連は収益増、Google親会社・Alphabetの2022年第2四半期決算発表 - GIGAZINE



Googleの2021年第4四半期の広告収入は前年比33%増の612億ドル(約7兆300億円)、YouTubeの広告収入は前年比25.4%増の86億3000万ドル(約9900億円)と絶好調 - GIGAZINE



Googleが500億円超をOpenAIのライバル企業Anthropicに投資か、検索エンジンへの対話型AI導入を目指し - GIGAZINE

2023年04月26日 11時28分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.