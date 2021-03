MicrosoftによるDiscord買収は早ければ4月に完了すると報じられる

この取引が2021年4月にも完了する可能性がある、と ウォール・ストリート・ジャーナル が報じています。業界関係者は、MicrosoftとDiscordの交渉が頓挫せずに続いた場合、買収取引は2021年4月にも完了する可能性があると述べています。なお、経済メディアのBloombergはMicrosoftとDiscordの買収交渉は最終段階にあると報じました。 Discord Would Give Microsoft a $10 Billion ‘Place to Talk’ - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-23/discord-would-give-microsoft-a-10-billion-place-to-talk

MicrosoftによるDiscordの買収が、2021年4月にも完了する可能性があると報じられています。 Microsoft Is in Exclusive Talks to Acquire Discord - WSJ https://www.wsj.com/articles/microsoft-is-in-exclusive-talks-to-acquire-discord-11616715164 Discordはゲーマー向けのメッセージングプラットフォームとして、サンフランシスコを拠点に活動しています。Discordではボイスチャットやテキストメッセージ、ビデオ通話などを用いたコミュニケーションが可能です。新型コロナウイルスのパンデミックにより、ゲームやコミュニケーションアプリの需要は急増しており、Discordも同じようにユーザー数を増やしています。なお、記事作成時点での月間ユーザー数は約1億4000万人にものぼります。

2021年03月26日 11時36分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

