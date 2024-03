「Apex Legends」公式大会でチート付与したハッカーが「脆弱性を修正させるために冗談でやった」とインタビューで語る

An update from the @PlayApex team: pic.twitter.com/fuwKYmHFVP

・関連記事

アンチチートツールを搭載した人気ゲーム「コール オブ デューティ モダン・ウォーフェアII」で誤BANされるプレイヤーが大量発生している - GIGAZINE



PC版「原神」のアンチチートシステムを逆手にとってアンチウイルスを無効にするランサムウェア攻撃が発見される、「原神」をインストールしていなくても標的に - GIGAZINE



ゲームにおけるチート対策に有用な「非技術的チート対策」にはどんなものがあるのか? - GIGAZINE



カプコンが「PCゲームへの非公式MODの導入はチートと変わらない」との見解を示す - GIGAZINE



「原神」がチートやプライベートサーバーの運営者を著作権侵害で提訴 - GIGAZINE



ゲーマーに嫌われすぎなチート対策プログラム「Denuvo」の「パフォーマンス悪化説」について中の人が説明 - GIGAZINE



VALORANTやLoLの開発元「Riot Games」からゲームやチート対策ツールのソースコードが盗み出される、攻撃者は13億円を要求するも支払い拒否の姿勢 - GIGAZINE

2024年03月22日 12時30分00秒 in ゲーム, セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.