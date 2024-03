VRゴーグルでガンダム世界に没入できる体験型長編アニメーション作品「機動戦士ガンダム：銀灰の幻影」のティザーPVが公開される

・関連記事

プラモのランナー5000枚でできたガンダム・エアリアル実物大頭部など「GUNDAM NEXT FUTURE TOKYO BASE」の見どころいろいろ - GIGAZINE



「機動戦士ガンダム 水星の魔女EXPO」開幕、2m大のガンダム・エアリアル&ガンダム・エアリアル(改修型)立像がお出迎え - GIGAZINE



Netflixが実写映画版ガンダムの制作を発表、監督は「キングコング:髑髏島の巨神」のジョーダン・ヴォート=ロバーツ - GIGAZINE



等身大「ボトムズ」スコープドッグが立つ町・稲城市でデザイナー・大河原邦男のメカニックデザインを巡ってきた - GIGAZINE



2024年03月22日 12時32分00秒 in 動画, アニメ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.