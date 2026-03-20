2026年03月20日 19時00分 動画

『機動武闘伝Gガンダム』30周年記念ファイティングムービー公開、『ガンダムX』30周年記念ロゴも



『機動武闘伝Gガンダム』放送30周年の節目を迎えたことを記念して、3DCGのプリビズを主体とした実験的デジタルアニメーションとして30周年記念ファイティングムービーが公開されました。また、『機動武闘伝Gガンダム』『新機動戦記ガンダムW』と展開されてきた「ガンダムGWX30周年プロジェクト」の最後の作品となる『機動新世紀ガンダムX』の30周年記念ロゴも公開されています。



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『機動武闘伝Gガンダム』は「宇宙世紀」以外の世界を舞台に展開されるオルタナティブシリーズの先駆けとなった作品で、1994年4月から1995年3月にかけて放送されました。





今回公開されたファイティングムービーは、これまでにないガンダムの表現を目指して、新たなスタッフによってゴッドガンダムとマスターガンダムの手合わせを描いたものだとのこと。



『機動武闘伝Gガンダム』30周年記念ファイティングムービー - YouTube





また、「ガンダムGWX30周年記念プロジェクト」の最後の作品で、1996年4月から放送の始まった『機動新世紀ガンダムX』が放送開始30周年を迎えるということで、作品を象徴する「月」をモチーフとして、主人公のガロード・ランとヒロインのティファ・アディールのシルエットを配した記念ロゴが公開されました。





このほか、『新機動戦記ガンダムW』の30周年記念プロジェクトの一環として、ヒイロ・ユイ役の緑川光さんとデュオ・マックスウェル役の関俊彦さんが出演する「ガンチャンラジオ放送局W -Operation 30th- 」が配信されています。2025年12月に開催された「新機動戦記ガンダムW 30周年記念ディナーショー -Operation Reunion-」をはじめとする企画を振り返っているほか、「ガンダムGWX30周年プロジェクト」の最新情報もあります。



【#ガンダムＷ 30周年】「ガンチャンラジオ放送局W -Operation 30th- 」第2回目（最終回）／MC：#緑川光 さん ゲスト：#関俊彦 さん - YouTube



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