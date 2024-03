AMDがゲーム高画質化技術「FSR 3.1」を発表、オブジェクトのちらつきや残像を低減

・関連記事

NVIDIAの「DLSS」やAMDの「FidelityFX」など複数のゲーム超解像技術に単一コードで対応可能になるAPI「DirectSR」をMicrosoftが発表 - GIGAZINE



Intelがゲーム高画質化技術「XeSS」や次世代プロセッサ「Alder Lake」の詳細を発表 - GIGAZINE



AMDが次世代GPU「Radeon RX 7900シリーズ」を発表、GeForce RTX 4000シリーズの対抗馬になり得るか - GIGAZINE



フォートナイトをフルHD・120fps超えで動かせるGPU内蔵CPU「Ryzen 8000G」シリーズの海外レビューまとめ - GIGAZINE





2024年03月22日 12時42分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.