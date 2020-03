eスポーツの試合が続行不可能になり「じゃんけん」で決着がつけられるという事件が発生

by Dick Thomas Johnson



Electronic Arts開発の国際サッカー連盟(FIFA)公認サッカーゲーム「FIFA 20」のプロプレイヤー同士の試合で、サーバー接続エラーで試合の続行が不可能となったため、勝敗をじゃんけんで決定するという事態が起きました。



EA makes pro FIFA players settle match with rock, paper, scissors - VG247

https://www.vg247.com/2020/03/01/ea-pro-fifa-players-rock-paper-scissors/



FIFA pro is “done” after server issues force Rock, Paper, Scissors decision | Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2020/03/after-server-error-fifa-pros-settle-match-with-rock-paper-scissors/



問題となった試合はElectronic Artsがスポンサーを務めるFIFA 20の公式世界大会「FUT Champions Cup」の予選で、戦ったのはFIFAのプロプレイヤーであるBrandsha56ことショーン・ガレア氏と、同じくFIFAのプロプレイヤーであるHasoo19ことハサン・エカー氏。しかし、FIFAのサーバーに障害が発生したためにガレア氏とエカー氏はマッチングすることができず、試合を始められなくなってしまいました。



しかし、「サーバーが復旧するまで試合を延期する」ことは提案されず、ガレア氏とエカー氏は「じゃんけんで勝敗を決する」という取り決めに同意し、勝利したエカー氏が試合の勝者になったとのこと。じゃんけんで予選落ちという結果に対して、ガレア氏は「信じられない!」と悔しさと怒りをあらわにしたツイートを投稿しています。



I cannot believe it !! @EASPORTSFIFA @EAFIFADirect We literally had to play a rock paper scissors becauce we couldn’t find each other to invite in an EA LICENSED QUALIFIER . WTF !! ???????? I am done