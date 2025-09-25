Steamで所有ゲームが4万本を突破したユーザーが現る、15年かけて総額約9500万円分のゲームを購入
ゲーム販売プラットフォームのSteamで、所有するゲームの本数が史上初めて4万本を突破し、「Game Collector」という実績バッジを獲得したユーザーが登場したと報じられています。
Owned Games · Badges · SteamDB
https://steamdb.info/badge/13/
This Steam user just got an achievement for owning 40,000 games
https://www.polygon.com/steam-achievements-game-collector-40000-sonixlegend-worth/
Manic Steam game collector first to surpass 40,000 game titles in library — $640,000 digital collection took 15 years to build | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/manic-steam-game-collector-first-to-surpass-40-000-game-titles-in-library-usd640-000-digital-collection-took-15-years-to-build
SteamDBのデータによると、所有本数が4万本を突破したのは中国・上海在住のユーザーであるSonixLegend氏。記事作成時点でゲームの所持本数は4万33本、DLCの所持数は2万2138本となっています。SonixLegend氏が所有するゲームの総額は約64万ドル(約9600万円)と見積もられていますが、セールなどを活用することで実際の購入額は24万8810ドル(約3730万円)に抑えられた模様。
世界で初めて解除された「Game Collector」の実績バッジがこれ。
「Game Collector」の実績を解除するためにはゲームの所有本数が4万本を超える必要がありますが、この実績解除の条件には「ショベルウェア」と呼ばれる粗製乱造されたアセットや、基本プレイ無料のゲームは含まれません。IT系ニュースサイトのTom's Hardwareはこれらの除外されたタイトルを含めると、SonixLegend氏が所有するタイトルは9万7000本以上にのぼると報じています。
また、SonixLegend氏は単なるコレクターではなく、実際にゲームをプレイしていることも示唆されています 。特に2010年にリリースされたシューティングゲーム「Alien Swarm」は550時間以上プレイしていますが、「Alien Swarm」は基本プレイ無料なので、「Game Collector」の実績バッジを解放する条件には当てはまりません。さらに、SonixLegend氏はこれまで35本のゲームですべての実績を解除しているとのこと。
もしSonixLegend氏のコレクションにある上位2500タイトルをすべてクリアしようとすると、24時間365日プレイし続けても約7年かかると見積もられています。
なお、SteamDBによれば、所有本数2位が3万9513本、3位が3万6662本。また、ランキングのトップ100に入るためには、少なくとも1万9000本のゲームを所有している必要があります。「Game Collector」の実績を解除したいという人は、まずこのトップ100にランクインすることをぜひ目指してください。
