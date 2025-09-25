2025年09月25日 11時50分 ネットサービス

Steamで所有ゲームが4万本を突破したユーザーが現る、15年かけて総額約9500万円分のゲームを購入



ゲーム販売プラットフォームのSteamで、所有するゲームの本数が史上初めて4万本を突破し、「Game Collector」という実績バッジを獲得したユーザーが登場したと報じられています。



SteamDBのデータによると、所有本数が4万本を突破したのは中国・上海在住のユーザーであるSonixLegend氏。記事作成時点でゲームの所持本数は4万33本、DLCの所持数は2万2138本となっています。SonixLegend氏が所有するゲームの総額は約64万ドル(約9600万円)と見積もられていますが、セールなどを活用することで実際の購入額は24万8810ドル(約3730万円)に抑えられた模様。





世界で初めて解除された「Game Collector」の実績バッジがこれ。





「Game Collector」の実績を解除するためにはゲームの所有本数が4万本を超える必要がありますが、この実績解除の条件には「ショベルウェア」と呼ばれる粗製乱造されたアセットや、基本プレイ無料のゲームは含まれません。IT系ニュースサイトのTom's Hardwareはこれらの除外されたタイトルを含めると、SonixLegend氏が所有するタイトルは9万7000本以上にのぼると報じています。



また、SonixLegend氏は単なるコレクターではなく、実際にゲームをプレイしていることも示唆されています 。特に2010年にリリースされたシューティングゲーム「Alien Swarm」は550時間以上プレイしていますが、「Alien Swarm」は基本プレイ無料なので、「Game Collector」の実績バッジを解放する条件には当てはまりません。さらに、SonixLegend氏はこれまで35本のゲームですべての実績を解除しているとのこと。





もしSonixLegend氏のコレクションにある上位2500タイトルをすべてクリアしようとすると、24時間365日プレイし続けても約7年かかると見積もられています。



なお、SteamDBによれば、所有本数2位が3万9513本、3位が3万6662本。また、ランキングのトップ100に入るためには、少なくとも1万9000本のゲームを所有している必要があります。「Game Collector」の実績を解除したいという人は、まずこのトップ100にランクインすることをぜひ目指してください。