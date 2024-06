2024年06月13日 10時43分 ネットサービス

Steamを運営するValveが1400万人のゲーマーに過大請求した疑いで1300億円規模の訴訟に直面



PCゲーム販売プラットフォームの「Steam」を運営するValveが、その強大な市場支配力を乱用してパブリッシャーならびに顧客へ過大な料金を請求したとして、イギリスで訴訟を起こされました。



この訴訟はデジタル著作権活動家のヴィッキー・ショットボルト氏がイギリスで起こしたもので、Valveに対して6億5600万ポンド(約1300億円)の支払いを求めています。





ショットボルト氏の訴えによると、Valveはパブリッシャーに価格協定を結ばせており、Steam以外のプラットフォームでSteamより安く販売することを制限しているとのこと。さらに、Steamはパブリッシャーへ最大30%の手数料を請求していることから、パブリッシャーは手数料を加味した販売価格を設定せざるを得ず、消費者の不利益になる状態が続いているとされています。



ショットボルト氏は、Valveがイギリスの競争法に少なくとも6年間違反していると非難し、それと知らずに過大請求された可能性があるイギリスのPCゲーマーは1400万人に上ると試算しました。





テクノロジー系メディアのTechSpotは、今回の訴訟と、2022年にソニーを相手取って起こされた訴訟の類似点を指摘しています。



2022年、イギリスの消費者権利擁護団体は、ソニーが運営するゲーム販売プラットフォーム「PlayStation Store」の手数料が高すぎるとして、ソニーに対して最大50億ポンド(約1兆円)の損害賠償を求める訴訟を起こしました。この訴訟でも同様に、ソニーがパブリッシャーへ科している30%の販売手数料によりパブリッシャーは値上げを実施せざるを得ず、結果的に消費者が不利益を被っていると指摘されています。この訴訟は後に審議され、最大63億ポンド(約1兆3000億円)相当の集団訴訟に臨む必要があるとの判決が下されています。



なお、アメリカでもValveに対して同様の訴訟が起こされましたが、「Steamの販売手数料はパブリッシャーに無料サービスを提供するプラットフォームの価値に見合っていると考えられる」などの理由から棄却されています。



