2025年10月9日のヘッドラインニュース
2025年10月14日(火)、メロンアイスの中にメロンかき氷を入れたアイスキャンディ「大人なガリガリ君完熟メロン」が登場します。メロン果汁を33％を使用し、さらに隠し味として「はちみつ」「練乳」「リンゴ果汁」を含めることで、メロンの甘さをさらにおいしく引き出しているとのこと。希望小売価格は税込151円です。
完熟メロン果汁33％使用の本格的な美味しさ！｜赤城乳業株式会社
https://www.akagi.com/news/2025/251009.html
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
月のナゾ pic.twitter.com/tLOBKV3yzU— クイックオバケ (@QuickObake) 2025年10月8日
「一番見やすいから」っていう理由でスマートウォッチの表示これにしてるんやけど、後輩が裏で俺のこと「らくらくフォン」って呼んでるらしい pic.twitter.com/wfFCXOaPQo— Kくん (@kkun414) 2025年10月8日
私の父が亡くなり今日葬儀だったんだけど、3歳2歳2歳0歳連れの葬儀やばかった。— ゆうみ︎☺︎3y🎀＋2yDDtwin🎀🎀+0y🎀 (@yuminn198910) 2025年10月8日
・2歳がお坊さんのお経真似して歌い出す
・3歳、お焼香を気に入り何度も列に並ぶ
・トイトレ完了したばかりの3歳、トイレ間に合わず泣き出す
・上３人が会場でシャトルランし出す
・0歳爆撃うんちかましてうんちまみれに
なんか悲しい通知来てた pic.twitter.com/mtgbESXUw1— モル次郎 (@morujiro) 2025年10月8日
子どもが奄美大島の海辺で見つけたんだけど— バンホーテンさやこ (@suyaco_zZ) 2025年10月8日
なんだかわかる人いますか？🏖
3cmくらいで硬い🤔 pic.twitter.com/C15rMiruhz
ミシェル・マイヨール博士を思い出す記事。— Yasuhiro NISHIKAWA (@y_nishika) 2025年10月8日
博士は系外惑星を発見し、2019年の物理学賞を受賞。
これは空港のカフェテリアで殺到するメールを見て、頭を抱えているミシェル・マイヨール博士。 https://t.co/xKPQdjRZrX pic.twitter.com/k6YEcELJCe
コメダのソファ柄バッグでコメダ行ったらこれで忘れて帰りそうになった pic.twitter.com/Cu7c3AC2Kx— 純喫茶んぽ (@junkissanpo) 2025年10月8日
非プログラマ「何故だ、何故動かないっ！！」— 弓路 (@yumiji3156) 2025年10月8日
プログラマ「何故だ、何故動くっ！！」 https://t.co/i4TLgxnBbD
買ってきたネギが袋から無くなってて、絶対落としてるやん…って落ち込んで 振り返ったらこれ。 pic.twitter.com/CBDCIAgmIK— 小エビ天ぷら (@s_____yuu) 2025年10月8日
先生を「お母さん」って言い間違えるのはあると思うのですが、社員を自分の子と間違えて「これパパやっとくね」と言ってる人がいました。そのパターンもあるの？？— 長島🌗 (@genmaii) 2025年10月8日
テレビでイタリア人が「ランチにはショートパスタがいい。ロングパスタだとソースが跳ねて仕事着が汚れることがある（大意）」と言っていた。ここには衝撃的な知見が二つ含まれている。— 米澤穂信 (@honobu_yonezawa) 2025年10月8日
１）ランチにはショートパスタが良い
２）たとえイタリア人であってもロングパスタのソースは跳ねる
※会場が変更となっております。の1文で変えていい距離じゃなさすぎて草 pic.twitter.com/CkpEroAEX0— アップー☺︎ (@appu_0325) 2025年10月8日
この写真について「かわいい」「集団日向ぼっこ」「本たちの礼拝」などという引用コメントがきており―― https://t.co/AO10dyz0MZ— sousou | 中世ヨーロッパの道 (@sou_sou55) 2025年10月8日
ねぇ笑笑笑— ほたる 🦋🫧🧊⚗💎🫐 【Powder Blue】 (@leopayasan_dayo) 2025年10月8日
気付いたらきのこ生えてんのムリ笑笑笑 pic.twitter.com/586MskMVti
いま知らない電話番号からかかってきたら、入閣の打診かノーベル賞受賞の２択である— 大やま (@Solzhe_shimarin) 2025年10月8日
社内でお土産が配られてる時、気付いて内心ワクワクしてるけど近くに来るまでは気付かないふりして、声掛けられて始めて｢わー😍いいんですか😍｣ってやっちゃうのあるあるだと思うんだけど、うちの後輩は遠くで配ってるの見つけた瞬間｢🫣｣ってロックオンしたかと思えば｢正座して待ってよっと！！！…— なめ郎‼ (@Eringi__maitake) 2025年10月8日
買うだろこんなもん pic.twitter.com/rtB37vPX22— 瀬尾はやみ (@hayamiseo) 2025年10月8日
ソファの隙間におもちゃが入って— 恋するうさぎちゃん♡ (@Rorno_Graffitti) 2025年10月8日
取ろうと思ったけど
無理やって助けを求めてきた時のリリー https://t.co/BKlScnuFg3 pic.twitter.com/zubpEJTZkT
あんた...あんた、缶やったんかい!! pic.twitter.com/j3wj3PXhRm— もりみき｜営業・人事・採用 (@ActCom15) 2025年10月7日
理科大はトイレのキャラクターまで過労らしい pic.twitter.com/XiV2kiz2iV— yuu. (@yuu___yuu_) 2025年10月8日
本日も所用で警察に行ってた時に、ちょうど金沢県警の方からスマホに電話がありました。— 内科医くま🐻@万博通期パス勢 (@kuma1206) 2025年10月8日
どうやら僕が詐欺事件の捜査対象になっているらしく、今すぐ対応しないと大変なことになるとのことでした。
どうしたら良いのか分からず、途中からスピーカーにして担当の方と一緒に事細かに聞いていました🐻
私「こんなテカテカの皿、何に使うの？」— 戌一 いぬいち (@inu1dog1) 2025年10月8日
妻「青魚の寿司を乗せる」
私「おお……」 pic.twitter.com/8bQnUo6FnU
俺いま教習所通ってて奥さんが仮免合格のお祝いしてくれたんだけど、、、笑 pic.twitter.com/HnAksxN1WG— 鈴木何某 (@nanigashisuzuki) 2025年10月7日
後輩の女の子がコンビニのホットコーヒーとアイスコーヒーを両手に持って歩いてたらおじさん上司が「気が利くね〜ありがとう！」って受け取ろうとして、後輩が「両方私が飲むんです」と言ってアイスとホットを交互に一口飲んでコーヒー死守してたのが面白すぎてのけ反って笑ってしまった— たけのこ (@Takenoko1080) 2025年10月8日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
北川進 理事・副学長、高等研究院特別教授がノーベル化学賞を受賞しました | 京都大学
ノーベル化学賞に京大・北川氏ら3氏 気体を貯蔵できる金属有機構造体「MOF」を開発 | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」
ノーベル賞 2025 化学賞を受賞の北川進さんが開発した材料「多孔性金属錯体」とは？【Q＆A】 | NHKニュース | ノーベル賞2025、ノーベル賞、サイエンス
ブタの肝臓を移植した男性、１７１日間生存 中国 - CNN.co.jp
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
本社カメラマンを厳重注意 「支持率下げてやる」発言―時事通信社：時事ドットコム
北海道新幹線、時速１６０キロで走行可能の青函トンネル内を３６キロで走行…運転士「ぼーっとしていた」 : 読売新聞
トランプ氏らを地球から追放したい ジェーン・グドール氏最後の願い 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
日産、神奈川・追浜工場の従業員は「九州工場へ原則転籍」方針…調整難航の可能性も : 読売新聞
公明 自民との連立継続めぐり 国会議員と地方組織代表者で議論 | NHKニュース | 国会
共産党、法案提出権を喪失 れいわと競合し参院比例で300万票割れ - 日本経済新聞
アベノミクス継承するな 高市氏は独自政策を―英紙：時事ドットコム
ハマス、ガザ紛争終結に向けた「合意に達した」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
イスラエルとハマス、ガザ和平案第一段階に合意 トランプ氏 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
AI新興オルツ元社長ら4人逮捕、売上高の8割超を粉飾か 東京地検 - 日本経済新聞
【速報】自称・ミステリー作家を緊急逮捕 兵庫県の城崎温泉にて 女性用浴場で全裸姿で見つかる | MBSニュース
こんなことやってるから、偏向報道とか、オールドメディアだと言われてしまう。しっかりしてほしい。猛省を促したい。— 玉木雄一郎（国民民主党） (@tamakiyuichiro) 2025年10月9日
高市総裁の取材前、「支持率下げてやる」発言 時事通信が謝罪（朝日新聞） - Yahoo!ニュース https://t.co/WGkyCMJIjX
イリノイ州知事とシカゴ市長は「刑務所に入るべき」 トランプ氏が収監要求 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】玉木氏は首相指名選挙での野党候補の一本化には応じられないとの考えを示した：時事ドットコム
連立参加、臨時国会冒頭応ぜず 野党統一首相候補に否定的―国民民主代表インタビュー：時事ドットコム
【速報】飛行中の全日空機内でモバイルバッテリーから出火か（2025年10月9日掲載）｜日テレNEWS NNN
立憲・安住氏「玉木氏でまとまれるなら」 野党候補一本化呼びかけ [立憲民主党][日本維新の会]：朝日新聞
警備員死亡の辺野古ダンプ事故、抗議女性が損賠提訴 運転手や警備会社などを相手取り - 産経ニュース
トランプ氏とグレタさんの対立再燃 「怒りの制御を」「あなたも」：時事ドットコム
【速報】東日本大震災で不明の6歳少女 遺骨を南三陸町で発見 14年越しの身元判明 #FNNプライムオンライン #仙台放送 https://t.co/W53NcTSC0H— FNNプライムオンライン (@FNN_News) 2025年10月9日
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
┌────[ News ]────┐— 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品【公式】 (@expo2025product) 2025年10月8日
会場外オフィシャルストア
＆公式ECサイトは
万博閉幕後も営業を継続します！
└────────────┘
※一部店舗のみ
詳しくはこちら👇https://t.co/kWO7UKxrii#EXPO2025 #大阪・関西万博 #ミャクミャク https://t.co/LiXul8LY9w pic.twitter.com/MCqy7qQbiW
某ブランドのイタリア人デザイナー『色んな裁縫技術見て来たけど、吉田カバン(PORTER)とかの裁縫技術はバケモンレベルだと思っている』 - Togetter [トゥギャッター]
娘が先生から給食を無理に食べさせられ、腹痛や嘔吐…抗議したい場合、保護者はどうしたらいい？「行き過ぎた給食指導は体罰では」と議論に - Togetter [トゥギャッター]
「混みすぎて市バスに乗れない…」物価の高騰とオーバーツーリズムによる混雑が深刻化している京都で修学旅行の“京都離れ”が加速… 昨年の修学旅行生数は前年よりも7.4%減少 - Togetter [トゥギャッター]
母「あんた間に合うん？」→この一言で昔の記憶を刺激された大人たちが大量発生しててなんかほっこり「起こしてって言ったやん！」「車で送ってよ～；」 - Togetter [トゥギャッター]
東京郊外の「深大寺」がTikTokの“自然界隈”でブームになり若者急増…まるで原宿・竹下通りのような混雑に「平和な深大寺のままでいて」と地元民は困惑 - Togetter [トゥギャッター]
『ベビーカーは車道だろ』ベビーカーを押して歩道を歩いていたら、「カーだから車道だろ」と言われたとのSNS投稿に波紋… 弁護士は「原則として歩道を通行すべきもの」と説明 - Togetter [トゥギャッター]
なぜ？東京「深大寺」に若者急増…地元住民も「原宿みたいでビックリ」【THE TIME,】 | TBS NEWS DIG
御徒町でモスク建設に反対する人々へ：その排斥は「街の基盤」を破壊する（木曽崇） - エキスパート - Yahoo!ニュース
新しい上司に不備を報告したら「見つけた人はそれだけでお手柄なので、修正対応は他メンバーでやります」と言われてから見逃しや見て見ぬフリが激減した - Togetter [トゥギャッター]
賞味期限の印字位置が本体だと嬉しいですって、まつやにメールしたら— モチモチ☺︎︎︎︎9m🐘 (@mochibabymama) 2025年10月8日
現在の製品ロットから下部に変更しました。貴重なご意見ありがとうございます
て連絡きたの胸アツ https://t.co/OAcMagHVpJ
以前いた部署で不備の見逃しが多くて問題になっていたが、上司が変わって不備を見つけて報告したら「見つけた人はそれだけで十分お手柄なので、修正対応は他のメンバーで分担してやります」と言われてから見逃しや見て見ぬフリが激減した。気のつく人や声を上げる人が損するような風潮が良くなかった。— コンドリア水戸 (@mitoconcon) 2025年10月8日
明日は「昭和100年10月10日」だよ…！！！ pic.twitter.com/Sqclls0eoo— なみそ📕KEN/書籍重版！感謝📙 (@omochi_nam01) 2025年10月8日
美味しすぎて1週間に1回は作っちゃってる https://t.co/AVuGFB9Cm9 pic.twitter.com/sM5VAIo9bZ— A (@A_sun02) 2025年10月8日
昨日、突然の倦怠感に襲われて本当に動けなくなってひたすら寝たのだけど、あんまり改善されず、ふとこのツイートを思い出して、試してみたらびっくりするくらいスーッと良くなった。ありがとう...インターネット... https://t.co/7ksXZF6MBg pic.twitter.com/d755bMWJwp— さすらい (@hardtime_many) 2025年10月8日
2025年ベスト級！ フランスの哲学者・作家による、連作短篇と長篇の間のような、独特の味わいを残すＳＦ作品集──『7』 - 基本読書
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
UR22Cなど定番オーディオIFのブランドがSteinbergからヤマハに! URX22CやUR22MK3など品番も変更 | DTMステーション
ここ数年で、我が家で発生した最大のハッキング案件…スペースを聞いていたら、スピーカーの人が『Alexa、電気を消して』と言った瞬間、我が家も真っ暗になった - Togetter [トゥギャッター]
個人ホームページが「衰退した」といわれる理由と、「Web日記」文化について【フォーカス】 | レバテックラボ（レバテックLAB）
Synology、DiskStation Manager 7.3 をリリース。効率的なデータ階層化、強化されたセキュリティ、AI を活用したコラボレーション、拡張されたストレージ柔軟性を実現 | Synology Inc.
メルカリ、「マーケットプレイスの基本原則」や新たに定めた対応方針に関するホワイトペーパーを公開 | 株式会社メルカリ
“思い出カメラ” で撮影していたらなんでレンズが入ってないのに撮れるの？とびっくりされた「どういうこと?」「未来から来た!?」 - Togetter [トゥギャッター]
【新作】過去の風景を撮影できる「思い出カメラ」を作りました。このカメラでシャッターを切ると、その場所のかつての風景を撮影することができます。改装されたお店、今は存在しない秋葉原の万世ビルや新宿アルタの前で撮影すると、過去の姿が写真に蘇ります。#MFTokyo2025 #今作ってます pic.twitter.com/BUhPZmNEN2— 堀洋祐 Yosuke Hori / ｶｻﾈﾀﾘｳﾑ kasanetarium (@kasanetarium) 2025年9月5日
AI に自分の回答を疑わせる `/criticalthink` コマンドを作ってみた - ABAの日誌
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
異世界漫画(健全)— 横田守 mamoru yokota 半死半生 (@yokotamamoru) 2025年10月7日
続きはない 下書き沢山あるが pic.twitter.com/YZpZX4PWU3
夏が終わったということ pic.twitter.com/Mz9PLcRsTW— セントラルド熊 (@4RewJJOmWiLzR7L) 2025年10月8日
偽の攻略サイトに、偽のレビュー。いつの間にか、パラレルワールドを生きている。望んでいないのに、この世界では遊べないのに、とても面白そうなのに｜surumeikaman
このシルエットのVの人多すぎる→配信時の最適解であり、3D化の可能性を念頭にデザインされてる - Togetter [トゥギャッター]
テニプリの乙女ゲーがSwitch移植するけど、チェンソーマンのギャルゲーもやりたいよ 俺のハートを狙う激ヤバ女たちとの恋愛シュミレーションゲーム pic.twitter.com/VaWx0Gdxu7— 担々麺 (@mmisosuppe) 2025年10月3日
アニメ『不滅のあなたへ Season3』ノンクレジットOP映像／Perfume「ふめつのあなた」 - YouTube
『ゾンビランドサガ』振り返り映像【ハチャメチャ編】 / 劇場版10.24（金）公開 - YouTube
初音ミク「マジカルミライ 2025」アフターレポート（ライブ＆企画展映像） - YouTube
TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』PV第2弾 - YouTube
アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』第1話放送直前PV｜2025年10月8日(水) 24時30分放送開始 - YouTube
『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）』Patch 1.6「Night of the Hunter」 Showcase - YouTube
『ソニックレーシング クロスワールド』 マインクラフトパック トレーラー - YouTube
【予約受付中】『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』PV - YouTube
ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2025年10月9日] - YouTube
『ストリートファイター6』ザンギエフ Outfit 4ショーケーストレーラー - YouTube
#一次創作祭り秋の陣2025#誰でもないガール— 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2025年10月8日
来月コミティアです！です！🥳 pic.twitter.com/KVuwvKmEvG
『Ghost of Yōtei』 “称賛の声”トレーラー - YouTube
ちなみに月はこう描いてます！ https://t.co/NBSKZlWI1K pic.twitter.com/Fnm725pWPi— smile (@dsuV4sW8qYWHQVL) 2025年10月7日
2025年10月7日
ホワイトテト pic.twitter.com/MmWWJOI8QP— れい亜 (@aosorayuri24) 2025年10月7日
#マツコの知らない世界 「絵師の世界」でイラストちょっとご紹介頂きましたー！ありがとうございます🥳 pic.twitter.com/naLUFB4zqv— 藤ちょこ@画集発売中 (@fuzichoco) 2025年10月7日
影の塗り方のポイント💡 pic.twitter.com/cotuESveQP— お絵かき講座パルミー (@palmie_oekaki) 2025年10月7日
肩を上げると、肩幅が狭くなる。 pic.twitter.com/ZyOGC2RQFY— 下田スケッチ【絵の描き方】 (@simodasketch) 2025年10月7日
月が綺麗ですね pic.twitter.com/7blP6wA4y3— みー🌸 (@miku39love3) 2025年10月6日
🐈???????????????????????? ???????? ????????????????????????✨ pic.twitter.com/zbS1gYGDWb— 海島千本🐟 (@Kaisen_Tobiuo) 2025年10月6日
輝夜figure pic.twitter.com/QnKRLsKCEw— セサミ (@sesmkun) 2025年10月7日
漫画家さんの使ってるペン参考になります！— とらじろう (@torazirou7) 2025年10月7日
私もまとめてみました！
使ってるのはシンプルでペンは二種類、トーンは三種類です😭
誰かの参考になれれば嬉しいです！🙏 https://t.co/9TRZ6do00j pic.twitter.com/4Dz2tggEfO
私が漫画を描く時に愛用しているペンやブラシをまとめてみました！毎回15日で投稿するために駆使している相棒達です！— KOA (@KOA_mei24) 2025年10月6日
線画用のペン入れに使い始めたペンは、相互さんに教えていただいてから描きやすくてずっと使っています。教えて下さってありがとうございます😭色んな方の相棒を知りたい〜✨ https://t.co/DlBKlWKWUm pic.twitter.com/8LMByCSkzm
ロボ体型分類あったぞ pic.twitter.com/bXM2DfI62S— さくさくさくらい (@c_b_industry) 2025年10月6日
2025年10月7日
応援イラスト描かせていただきました🫧 https://t.co/9PTM1UlHLj— フライ (@flyco_) 2025年10月6日
2025年10月6日
こういう画角の目が好きなんだ、な pic.twitter.com/HIaKRizYIf— かさ (@raincort_t) 2025年10月6日
2025年10月7日
ふわり pic.twitter.com/QApUKpS3QP— 蒼依てて (@tete__a) 2025年10月7日
100均で買ったシールで百合シチュ作る遊びしてる pic.twitter.com/JPSRiDEqyC— 18きっぱーオカメ (@taishookameyan) 2025年10月6日
私もまとめてみました！— たみ✏一次創作漫画 (@tamimona777) 2025年10月6日
よろしければご査収ください🙏
いつも素材を提供してくださる漫画描きさんにはマジで頭上がりません… https://t.co/2PmkDrJWE2 pic.twitter.com/VTRmw952H0
皆様、たくさん教えて頂きありがとうございます😂✨✨今後の漫画に活用させて頂けたらと思います！🙇自分もメインどころを纏めてみました👀✨ https://t.co/Oe9I8qkP20 pic.twitter.com/uwksXyZJ5d— IKAham(原稿中) (@_IKAham) 2025年10月6日
#みんなのRX78観てみたい pic.twitter.com/055hAyZfm0— funbolt@お仕事募集中 (@funbolt) 2025年10月7日
2025年10月6日
◆新商品（衣・食・住）
ニュースリリース 『ポテトチップス ハッピーターン味』 ｜ カルビー株式会社
コーヒーアイスとクランチクレープの組み合わせ カップアイス｢ルマンド de クランチクレープショコラコーヒー｣を期間限定で10月13日(月)に新発売！ | ニュース一覧 | ブルボン
たらこ風味の“ミニチーズおかき”など3品を10月14日(火)に期間限定で新発売！～ たらこの旨味引き立つ味わい ～ | ニュース一覧 | ブルボン
