ヘッドライン

2025年10月9日のヘッドラインニュース


2025年10月14日(火)、メロンアイスの中にメロンかき氷を入れたアイスキャンディ「大人なガリガリ君完熟メロン」が登場します。メロン果汁を33％を使用し、さらに隠し味として「はちみつ」「練乳」「リンゴ果汁」を含めることで、メロンの甘さをさらにおいしく引き出しているとのこと。希望小売価格は税込151円です。

完熟メロン果汁33％使用の本格的な美味しさ！｜赤城乳業株式会社
https://www.akagi.com/news/2025/251009.html

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


ユーザーデータが勝手に消去される重大問題を受け｢Windows 10 October 2018 Update｣が配信停止へ - GIGAZINE

「交際相手と出会う前にすれ違った回数」をGoogleマップの位置情報履歴から求めた結果とは？ - GIGAZINE

「飛行機のシートベルト」が普及するまでの歴史とは？ - GIGAZINE

2018年秋登場の新型「iPad Pro」はFace ID搭載・ベゼルレス・4K HDR映像出力など仕様まとめ - GIGAZINE

DeepMindの研究者が「AIが人類を滅ぼす可能性は高い」との論文を発表 - GIGAZINE

数学者も間違える確率の難問「モンティ・ホール問題」をイラストで解説 - GIGAZINE

トレーニングはどのくらいの頻度がベストなのか？ - GIGAZINE

1.5億円でオークション落札された絵画がシュレッダーで切り刻まれる - GIGAZINE

ソニーの次世代ゲーム機「プレイステーション 5」は2020年末に発売決定、専用コントローラーの新機能も明らかに - GIGAZINE

自閉症について改めるべき4つの誤解 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

























◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
北川進 理事・副学長、高等研究院特別教授がノーベル化学賞を受賞しました | 京都大学

ノーベル化学賞に京大・北川氏ら3氏 気体を貯蔵できる金属有機構造体「MOF」を開発 | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」

ノーベル賞 2025 化学賞を受賞の北川進さんが開発した材料「多孔性金属錯体」とは？【Q＆A】 | NHKニュース | ノーベル賞2025、ノーベル賞、サイエンス

ブタの肝臓を移植した男性、１７１日間生存　中国 - CNN.co.jp

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
本社カメラマンを厳重注意　「支持率下げてやる」発言―時事通信社：時事ドットコム

北海道新幹線、時速１６０キロで走行可能の青函トンネル内を３６キロで走行…運転士「ぼーっとしていた」 : 読売新聞

トランプ氏らを地球から追放したい ジェーン・グドール氏最後の願い　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

日産、神奈川・追浜工場の従業員は「九州工場へ原則転籍」方針…調整難航の可能性も : 読売新聞

公明 自民との連立継続めぐり 国会議員と地方組織代表者で議論 | NHKニュース | 国会

共産党、法案提出権を喪失　れいわと競合し参院比例で300万票割れ - 日本経済新聞

アベノミクス継承するな　高市氏は独自政策を―英紙：時事ドットコム

ハマス、ガザ紛争終結に向けた「合意に達した」　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

イスラエルとハマス、ガザ和平案第一段階に合意 トランプ氏　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

AI新興オルツ元社長ら4人逮捕、売上高の8割超を粉飾か　東京地検 - 日本経済新聞

【速報】自称・ミステリー作家を緊急逮捕　兵庫県の城崎温泉にて　女性用浴場で全裸姿で見つかる | MBSニュース


イリノイ州知事とシカゴ市長は「刑務所に入るべき」 トランプ氏が収監要求　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

【速報】玉木氏は首相指名選挙での野党候補の一本化には応じられないとの考えを示した：時事ドットコム

連立参加、臨時国会冒頭応ぜず　野党統一首相候補に否定的―国民民主代表インタビュー：時事ドットコム

【速報】飛行中の全日空機内でモバイルバッテリーから出火か（2025年10月9日掲載）｜日テレNEWS NNN

立憲・安住氏「玉木氏でまとまれるなら」　野党候補一本化呼びかけ [立憲民主党][日本維新の会]：朝日新聞

警備員死亡の辺野古ダンプ事故、抗議女性が損賠提訴　運転手や警備会社などを相手取り - 産経ニュース

トランプ氏とグレタさんの対立再燃　「怒りの制御を」「あなたも」：時事ドットコム


◆ライフスタイル（人生・生活・健康）


某ブランドのイタリア人デザイナー『色んな裁縫技術見て来たけど、吉田カバン(PORTER)とかの裁縫技術はバケモンレベルだと思っている』 - Togetter [トゥギャッター]

娘が先生から給食を無理に食べさせられ、腹痛や嘔吐…抗議したい場合、保護者はどうしたらいい？「行き過ぎた給食指導は体罰では」と議論に - Togetter [トゥギャッター]

「混みすぎて市バスに乗れない…」物価の高騰とオーバーツーリズムによる混雑が深刻化している京都で修学旅行の“京都離れ”が加速… 昨年の修学旅行生数は前年よりも7.4%減少 - Togetter [トゥギャッター]

母「あんた間に合うん？」→この一言で昔の記憶を刺激された大人たちが大量発生しててなんかほっこり「起こしてって言ったやん！」「車で送ってよ～；」 - Togetter [トゥギャッター]

東京郊外の「深大寺」がTikTokの“自然界隈”でブームになり若者急増…まるで原宿・竹下通りのような混雑に「平和な深大寺のままでいて」と地元民は困惑 - Togetter [トゥギャッター]

『ベビーカーは車道だろ』ベビーカーを押して歩道を歩いていたら、「カーだから車道だろ」と言われたとのSNS投稿に波紋… 弁護士は「原則として歩道を通行すべきもの」と説明 - Togetter [トゥギャッター]

なぜ？東京「深大寺」に若者急増…地元住民も「原宿みたいでビックリ」【THE TIME,】  | TBS NEWS DIG

御徒町でモスク建設に反対する人々へ：その排斥は「街の基盤」を破壊する（木曽崇） - エキスパート - Yahoo!ニュース

新しい上司に不備を報告したら「見つけた人はそれだけでお手柄なので、修正対応は他メンバーでやります」と言われてから見逃しや見て見ぬフリが激減した - Togetter [トゥギャッター]






2025年ベスト級！　フランスの哲学者・作家による、連作短篇と長篇の間のような、独特の味わいを残すＳＦ作品集──『7』 - 基本読書

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
UR22Cなど定番オーディオIFのブランドがSteinbergからヤマハに! URX22CやUR22MK3など品番も変更 | DTMステーション

ここ数年で、我が家で発生した最大のハッキング案件…スペースを聞いていたら、スピーカーの人が『Alexa、電気を消して』と言った瞬間、我が家も真っ暗になった - Togetter [トゥギャッター]

個人ホームページが「衰退した」といわれる理由と、「Web日記」文化について【フォーカス】 | レバテックラボ（レバテックLAB）

Synology、DiskStation Manager 7.3 をリリース。効率的なデータ階層化、強化されたセキュリティ、AI を活用したコラボレーション、拡張されたストレージ柔軟性を実現 | Synology Inc.

メルカリ、「マーケットプレイスの基本原則」や新たに定めた対応方針に関するホワイトペーパーを公開 | 株式会社メルカリ

“思い出カメラ” で撮影していたらなんでレンズが入ってないのに撮れるの？とびっくりされた「どういうこと?」「未来から来た!?」 - Togetter [トゥギャッター]


AI に自分の回答を疑わせる `/criticalthink` コマンドを作ってみた - ABAの日誌

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



偽の攻略サイトに、偽のレビュー。いつの間にか、パラレルワールドを生きている。望んでいないのに、この世界では遊べないのに、とても面白そうなのに｜surumeikaman

このシルエットのVの人多すぎる→配信時の最適解であり、3D化の可能性を念頭にデザインされてる - Togetter [トゥギャッター]


アニメ『コアラ絵日記』ティザーPV - YouTube


アニメ『コアラ絵日記』メインPV - YouTube


アニメ『不滅のあなたへ Season3』ノンクレジットOP映像／Perfume「ふめつのあなた」 - YouTube


『ゾンビランドサガ』振り返り映像【ハチャメチャ編】 / 劇場版10.24（金）公開 - YouTube


初音ミク「マジカルミライ 2025」アフターレポート（ライブ＆企画展映像） - YouTube


TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』PV第2弾 - YouTube


アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』第1話放送直前PV｜2025年10月8日(水) 24時30分放送開始 - YouTube


『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）』Patch 1.6「Night of the Hunter」 Showcase - YouTube


「三國志」シリーズ40周年記念ムービー - YouTube


『ソニックレーシング クロスワールド』 マインクラフトパック トレーラー - YouTube


【予約受付中】『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』PV - YouTube


ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2025年10月9日] - YouTube


『ストリートファイター6』ザンギエフ Outfit 4ショーケーストレーラー - YouTube



『Ghost of Yōtei』 “称賛の声”トレーラー - YouTube

























◆新商品（衣・食・住）
ニュースリリース　『ポテトチップス ハッピーターン味』 ｜ カルビー株式会社

コーヒーアイスとクランチクレープの組み合わせ　カップアイス｢ルマンド de クランチクレープショコラコーヒー｣を期間限定で10月13日(月)に新発売！ | ニュース一覧 | ブルボン

たらこ風味の“ミニチーズおかき”など3品を10月14日(火)に期間限定で新発売！～ たらこの旨味引き立つ味わい ～ | ニュース一覧 | ブルボン

この記事のタイトルとURLをコピーする

・1つ前のヘッドライン
2025年10月8日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Headline news for October 9, 2025….