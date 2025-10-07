2025年10月7日のヘッドラインニュース
セブン-イレブンから、UHA味覚糖の「味覚糖 純露ちいかわ」が登場します。税抜210円で、2025年10月13日(月)以降順次発売予定です。
「キラキラおいしいべっこう飴」とのことで、パッケージに「ちいかわ」の絵がデザインされているのが特徴です。
まさかの純露登場！ありがとうございます！！ https://t.co/hmWX2B2lte— UHA味覚糖【公式】 (@UMikakuto) April 11, 2022
味覚糖 純露ちいかわ｜セブン‐イレブン
https://www.sej.co.jp/products/a/item/322632/
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
「あまりにも中毒性が高すぎる」としてフォートナイトが集団訴訟の危機に - GIGAZINE
男性器をBluetooth経由でロックできるスマート貞操帯に「攻撃者によってリモートから完全にロックされる脆弱性」が判明 - GIGAZINE
自動車産業が半導体不足で苦しんでいるのは誰のせいなのか？ - GIGAZINE
NVIDIAのグラボのメモリ容量を無理矢理アップグレードする方法 - GIGAZINE
「授業が厳しすぎる」と80人以上の学生から訴えられた大学教授が解雇される - GIGAZINE
伝説の未解決連続殺人事件「ゾディアック事件」の犯人を特定したと民間捜査団体が発表 - GIGAZINE
Google社屋に「終了したGoogleサービス」の墓が本当に登場 - GIGAZINE
恐竜の化石からDNAと思われる物質が発見される、遺伝情報を復元できる可能性も - GIGAZINE
自動販売機だけで生計を立てる人々はどのくらい収入を得ているのか？ - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ローソンで卵買って家で衝撃を受けた…— 泣子 (@rabiko_ef63) 2025年10月3日
よく見てなかった😭笑 pic.twitter.com/xG9QnaPTWe
今日科博行ったんだけどね、すごい良いこと書いてあった pic.twitter.com/v2wDqyxPCd— DIGITAL LOVE (@Digitallove00) 2025年10月5日
俺が高3の頃親が誕プレで「大学生になったら存分に遊びなさい」って抵抗詰め合わせセットくれたの本当に感謝してる— あみど (@lnrih) 2025年10月6日
バチくそ役に立ってるよ pic.twitter.com/Sbtzt7Le4c
撃倒 「ブチノメ」— 初期アイコン (@First_icon_love) 2025年10月6日
出典 忘れました pic.twitter.com/bFPtHPScHK
いま流行りのお年寄りオンライン飲み会、真ん中上の爺さんのユーモアえぐすぎる pic.twitter.com/IyaYW3DYcD— ふぇにくろ@ちょこらび (@fenikuro_fn_) 2025年10月6日
中秋の名犬 pic.twitter.com/VecdqkiY0c— 机 (@inusankoinusan) 2025年10月6日
これは渋谷駅のやけくそ遅延証明書— ゆずりんご🍎 (@a99476867) 2025年10月6日
遅延時分脅威の999分 pic.twitter.com/O1tdWdOesu
私ちゃん(37)が久し振りにどうしてもコレが食べたい、晩ごはんまで我慢出来ないと泣くので。 pic.twitter.com/oLlEpVKYem— Rigel🐈 (@PiccadillyEros) 2025年10月6日
これ、お湯入れて茹でた麺ぶち込むだけで無限に替え玉できてよくない。めっちゃ美味しい https://t.co/s5UbovAPZt pic.twitter.com/QlkIBPwjqH— ゆーとし (@yuutosi_hiyuu) 2025年10月6日
ニュース聞いた時、オッサンのワイから中学生の娘まで「はたらく細胞」ですぐ思い出せるの、マンガやアニメの教育効果って凄いよね。 pic.twitter.com/AK0hYGLGcl— 過食B (@motaberarenaiyo) 2025年10月6日
深夜1時、音がしたからﾍﾟｯﾄｶﾒﾗ見たらこれ、— ふくまる＋ぶな＝ (@fukumaru_buna) 2025年10月6日
『猫に頼んでおやつを取ってもらう犬。』
こういう時だけ協力するの
ほんとにやめてもらっていいですか、 pic.twitter.com/5v4PVp0jZq
今日も元気 pic.twitter.com/94LeHq9eSq— しゃおしょん (@xiaoxiong_kuma) 2025年10月6日
とんでもない本が買えて心臓バクバクしてる pic.twitter.com/GGTPSWtXGd— 吉峰マルバス (@marbas_yosimine) 2025年10月6日
点検でブランコをこいでいたら数人の１年生が『先生なにしてんの？』と聞くので「こわれてないか点検してるんだよ」と答えると真似してこぎ始めた。その後、鉄棒、雲梯、タイヤ跳び、ジャングルジムの点検もずっとついてきた。職員室から見ていた教頭先生に『探検隊の隊長みたいでしたよ』と言われた。— ムーニー先生 (@Moony4Man) 2025年10月6日
日本の未来は— ちまそく (@maou_TEN) 2025年10月6日
＿＿
／＞ フ
| _ _ l
／` ミ＿xノ
/ |
/ ヽ ﾉ
│ | | |
／￣| | | | ｳｵｳｵ
| (￣ヽ＿_ヽ_)__) ₍₍⁽⁽🐟₎₎⁾⁾
＼二つ ｳｵｳｵ
Teamsで面接の予定だったんですが、急にPCぶっ壊れて、急遽電話繋いでスピーカーでの面接になってヤバかった— 止れ (@Re_Tomare) 2025年10月6日
最後「大変いい面接になりました、顔が見られないのだけ残念です」と言われたので、「私もすごく気合を入れて髪などセットしてきたので、見せられず残念です」と言って爆笑させて勝利した
ワニ博士を4つも置く大阪大学さんすこ pic.twitter.com/FPOaexkOjY— 🙃 (@mehdud_alfaz) 2025年10月6日
アニメを観まくってる母から「これ面白いよ！」と薦められたよ、— 鹿野優以 (@kanoyui1222) 2025年10月6日
『GOSICK』
私出てるー！！！！！！！！と思ったけど、気づくまでそっとしておくことにした。
今16話らしい。
最終回までに娘の存在に気づいてくれるだろうか。
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
ノーベル生理学・医学賞、坂口志文・大阪大特任教授ら３人…過剰な免疫反応抑える「制御性Ｔ細胞」発見 : 読売新聞
【速報】坂口志文先生 ノーベル生理学・医学賞受賞決定！！！ － 大阪大学
【中継】ノーベル賞受賞会見@大阪大学 (2025.10.6) - YouTube
ノーベル賞 2025 坂口志文さんら3人 生理学・医学賞に 制御性T細胞発見 免疫学で優れた業績【ライブ】 | NHKニュース | ノーベル賞2025、ノーベル賞、サイエンス
ノーベル賞の坂口さん「基礎科学への支援不足」 日本の研究開発憂う [ノーベル賞]：朝日新聞
ノーベル生理学・医学賞 大阪大学 坂口志文特任教授 記者会見で抱負 「制御性T細胞」とは？【詳しく】 | NHKニュース | ノーベル賞2025、ノーベル賞、サイエンス
連絡つかないノーベル賞受賞者、自然の中でハイキング 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
母牛から仔牛へ”腸内細菌のバトン” | 研究成果 | 九州大学（KYUSHU UNIVERSITY）
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
高市早苗氏の「ワークライフバランス捨てます」発言は労働者の現実を無視した軽率な言葉（佐々木亮） - エキスパート - Yahoo!ニュース
高市氏の「WLB捨てる」発言 過労死遺族は驚き「影響力考えて」 [高市早苗総裁 自民党総裁][自由民主党（自民党）][自民党総裁選 自由民主党総裁選挙]：朝日新聞
「くだらねえ揚げ足取り」高市早苗総裁の「馬車馬」発言を“筋違い批判”…共産党・志位和夫氏の投稿が物議（2ページ目） | 女性自身
風俗求人のアドトラック 導入した元関係者が語る「後悔」 | 毎日新聞
万博で人気「ミライ人間洗濯機」の量産化が決定 すでに6台が契約、ホテルなどで導入へ - 産経ニュース
【詳しく】高市早苗氏が自民党新総裁に 総裁選 女性就任は初 小泉氏抑え選出 ノーカット動画も | NHKニュース | 自民党総裁選、選挙、ニュース深掘り
自民幹事長に鈴木俊一氏、副総裁に麻生氏で調整 7日にも党人事固め [高市早苗総裁 自民党総裁][自民党総裁選 自由民主党総裁選挙][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
【速報】裏金関係議員の起用は問題ないと高市氏|47NEWS（よんななニュース）
「対極の私からも祝意」立民・辻元清美氏、自民・高市早苗新総裁に「ガラスの天井破った」 - 産経ニュース
「懸念点の解消なければ連立組めない」公明党・斉藤代表が高市新総裁に伝達 | TBS NEWS DIG
公明・斉藤鉄夫代表、連立離脱ほのめかす 高市氏の自民総裁就任に | 毎日新聞
外国人向け「経営ビザ」実態調査に同行、表札は空欄で応答なし…「移住目的」ペーパー会社急増 : 読売新聞
麻生氏が出した「高市氏支持」の号令 派閥政治が幅利かす | 毎日新聞
「森友学園」国有地の地中ゴミ推計量「4分の1」に 揺らぐ異例値引きの理由 国土交通省大阪航空局：東京新聞デジタル
ハマス声明発表 “人質全員の解放に同意” トランプ大統領 ガザへの攻撃停止求める イスラエルの対応焦点 | NHKニュース | イスラエル・パレスチナ、イスラエル、アメリカ
自民、幹事長代行に萩生田光一氏で調整 旧安倍派「5人衆」 | 毎日新聞
【速報】自公推薦の石川県加賀市長が落選|47NEWS（よんななニュース）
12年ぶりの加賀市長選 新人・山田利明氏が現職破り初当選 | TBS NEWS DIG
【速報】組閣14時間で内閣総辞職 フランス・ルコルニュ首相が辞表提出、マクロン大統領が受理 与党内からも不満噴出｜FNNプライムオンライン
フランス、内閣総辞職 組閣14時間後に一転、首相在任期間は27日：朝日新聞
訂正-コラム：高市氏は「鉄の女」にあらず、自民党右傾化に政局混乱の予感 | ロイター
「初の女性首相の誕生、うれしくない」上野千鶴子氏、高市総裁選出に フェミニズムの重鎮 - 産経ニュース
【速報】自民党の宮沢洋一税制調査会長が退任へ|47NEWS（よんななニュース）
物価高の最初の原因、アベノミクスによる円安進行＝村上総務相 | ロイター
乳児用ミルク搬入も阻止 オーストラリア人医師がガザの恐怖語る 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】裏金事件関与議員の要職起用、反対77％|47NEWS（よんななニュース）
政調会長に小林鷹之氏を起用へ 自民・高市早苗総裁が方針 | 毎日新聞
JR京都駅前ホテル火災 モバイルバッテリー発火か 約2千人宿泊、一時避難 けが人なし - 産経ニュース
「維新は小泉陣営に偏りすぎた」前原氏が苦言 松下政経塾先輩の高市新総裁と「相性合う」 - 産経ニュース
【速報】セクハラ不信任の南城市長、議会解散を通知 「否定してきたのに不本意」辞職せず - 琉球新報デジタル
「障害者」判明後に入居拒否 源泉徴収票に記載「貸主側一変」 都内の会社員男性：朝日新聞
すべては「推し」のため 「パパ活」女子は赤ちゃんをゴミ箱に捨てた | 毎日新聞
【速報】男児遺棄の女に有罪判決 懲役3年執行猶予5年 東京地裁 | khb東日本放送
【中継】運転手は「ぼう然」屋上駐車場から店内に転落 野菜売り場に車が…釧路市のスーパー #中継 #釧路 #スーパー #屋上 #駐車場 #車 #階段 #転落 #事故 #けが #北海道 #STVhttps://t.co/IuymBOTmAl @YouTubeより pic.twitter.com/kQVi2pj7GL— STVニュース北海道 (@stvhoudoubu) 2025年10月7日
スーパーの屋上駐車場で休んでたら～、背後で物凄い衝撃音～— さとうもとき (@satomotoki0149) 2025年10月7日
車が突っ込んで～、店内に落ちてるーーーー！！！！！
えーーーー！！！！！ pic.twitter.com/oKOElNsw7Z
釧路市のビッグハウスというスーパーへ買い物に行ったら信じられないものを見た。— 中島章文 (@Ey49ekQolZTfOdq) 2025年10月7日
屋上の駐車場でアクセルとブレーキを間違えた車が上から落ちてきたらしい。
運転手は高齢男性のようです。
落ちた場所に人がいなくて良かった。 pic.twitter.com/T5VmOKY1Ik
窓ガラス破壊…男性が4830万円を失う 大学生ら4人を逮捕…男性が外出中、部屋に入った疑い 金庫など420万円相当も奪われトクリュウか その後、21歳らは理由不明の不起訴に｜埼玉新聞｜埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題
グレタさん、ギリシャに到着 ガザ支援求める 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
ロシア軍 ウクライナへのミサイル攻撃に中国衛星情報利用か | NHKニュース | ウクライナ情勢、ロシア、中国
自民 高市総裁 新執行部発足 鈴木幹事長ら新役員が会見 | NHKニュース | 自民党役員人事、自民党総裁選、選挙
公明党、高市早苗新総裁に動揺広がる 「学会内に連立離脱の声も」 [自由民主党（自民党）][公明党][高市早苗総裁 自民党総裁]：朝日新聞
【速報】女性首相の誕生、望ましいが86％|47NEWS（よんななニュース）
イスラエルとハマス、エジプトで交渉開始 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
自民党 公明党 連立政権の協議開始へ 公明 高市総裁の説明踏まえ判断 | NHKニュース | 国会、自民党総裁選、自民党役員人事
北海道新幹線・新八雲駅に「ペコちゃん牧場実現を」 不二家社長、町の計画に期待：北海道新聞デジタル
トランプ氏、オレゴン州にカリフォルニア州兵を派遣 連邦地裁が差し止め命令 - BBCニュース
高市総裁と玉木代表が会談、自国の連携模索か…主張に共通点・閣僚ポスト提示も検討 : 読売新聞
フランス 先月就任のルコルニュ首相が辞任表明 野党側から議会解散やマクロン大統領の辞任求める声も | NHKニュース | フランス
崩れた財務省の「小泉シナリオ」 積極財政の高市新総裁に戦々恐々 | 毎日新聞
万博公式商品の売り上げ800億円 ミャクミャク人気受け 8月時点 [大阪府] [大阪・関西万博2025]：朝日新聞
ドイツ銀行とゴールドマン、円ロング推奨を中止 高市氏勝利で | ロイター
「裏金議員が復活」「第2次麻生政権だ」 高市総裁の人事に批判の声 [立憲民主党][日本共産党][高市早苗総裁 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
この前出産した友達、両親2人ともO型なのに、子供A型やって、産院でど修羅場になったらしい。。。んで調べたら、まさかの旦那の血液型が間違ってたらしく、旦那がA型だった話 - posfie
精神科って意味があるの？と思ってたけど「薬で病を小康状態に抑えてギリギリ生活している人達」を知った→治らなくても病院に通う意義の話 - Togetter [トゥギャッター]
強姦で妊娠した場合中絶や出産に手当てが出ないというデマポストがバズる→産婦人科医タビトラ氏が強姦の中絶には公費負担がある事実を指摘→なぜか指摘したタビトラ氏が叩かれる - posfie
ウンベルト・エーコ『薔薇の名前［完全版］』、2025年12月刊行決定！！！｜Web東京創元社マガジン
「27歳なのに職場で泣いた」先月入社したけど退職者の引き継ぎをまともにされず、覚えることだらけでパンクした人に「私なんて40でも泣く」「会社と上司が悪い」と同情の声 - Togetter [トゥギャッター]
旦那が漏らしてトイレの個室に逃げ込み「誰かいませんか」と助けを求めたら「どうした」とおじさんの声→その後がクソカッコイイ - Togetter [トゥギャッター]
北東北のとある神社付近にいたとき、地元の婆ちゃんが「そこの人！こっちに来なさい！早く！」と叫ぶので何事かと思ってたら、その先の言葉を聞いて戦慄した話 - Togetter [トゥギャッター]
「天皇陛下が万博来る前にゴミ袋配布されたんだけどなにこれ？」餅まき用・ゴミ拾い用・空気を持って帰る用など大喜利が始まる→実際はテロ防止措置 - Togetter [トゥギャッター]
こちらがメルカリで販売されていた偽物フィルムです。— ちむに〜 (@ChimneySwe_eper) 2025年10月6日
FUJIFILM 200に偽装されて販売されていました。
商品の説明欄には詰め替え品であることやVision3であるという記載は無し。
お店にて現像を断られた為、購入者が出品者に問い詰めたところ、出品者は商品ページを削除して逃げたようです。… https://t.co/aSFVwZRi7i pic.twitter.com/3V5awOWiR9
お待たせしました、できました！！— ソフィ (@sofy_jp) 2025年10月7日
ズボンを脱がずに交換できるショーツ型ナプキン、
10/7より発売です！ https://t.co/V4SPCy8SsS pic.twitter.com/15ZVNoIEn3
ゴールデンを気軽に撫でてはいけない#大型犬 #ゴールデンレトリバー pic.twitter.com/5lioDKv0RH— コロッケの飼い主 ゴールデンレトリバー1歳 (@koro11_18) 2025年10月6日
道路で何か装置をつけてすごい騒音を出しながら走ってる車がいるんだけど、こいつは何をしているの？→我々の生活に必要なものでした - Togetter [トゥギャッター]
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Redditが日本語訳されてグーグル検索の結果に表示されることが増えた。 - 世界のねじを巻くブログ
『みらい まる見え政治資金』を支える技術-国政政党がリリースしたOSSの技術選定と実装について｜Jun Ito
メール設計ガイドラインを公開しました | フューチャー技術ブログ
スーパーでずんだもんの声がすると思ったらずんだもんだった pic.twitter.com/4w19vaLfOp— らいむみんと 📜🦉 (@V7Uou) 2025年10月3日
【重要】「みんなの銀行決済」の提供開始とスタートキャンペーン開催のお知らせ | DLsite｜サービスインフォメーション
Huawei、業界初のサイクリング時のパワーが計測可能なスマートウォッチ - PC Watch
拡張モニタービューワ「Raiton 1.0.1」リリース ( リモートデスクトップエンジニアのブログ。 )
グローバル展開にむけたアプリと基盤の再構築 | メルカリエンジニアリング
田園都市線の不通の影響により沿線のLUUPが空っぽになり渋谷駅周辺はステーションが満杯で返却できない状態になっていた - Togetter [トゥギャッター]
アサヒグループHD システム障害から1週間 影響続く | NHKニュース | サイバー攻撃、IT・ネット、小売業
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【cover】さよーならまたいつか！【ReGLOSSより】 - YouTube
あなたのお悩みスッキリ解決～カフェ・ゴンザレス～【ソフトウェアトーク劇場】 - ニコニコ動画
【期間限定特別公開】『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』第1話(No.160)「八木俊典：ライジングオリジン」／#YouTubeAnimeWeek - YouTube
TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』ノンクレジットオープニング映像：Nornis「Prologue」 - YouTube
牙狼＜GARO＞シリーズ20周年記念PV - YouTube
TVアニメ『ガチアクタ』第2クールPV／10/12(日)より放送・配信開始！ - YouTube
『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ - YouTube
『穏やか貴族の休暇のすすめ。』2025年10月放送原作CM - YouTube
【期間限定無料配信】夜のクラゲは泳げない｜第1話｜2025年10月20日(月)19:59まで - YouTube
『嘆きの亡霊は引退したい』第2クール放送直前番宣CM｜10/6(月)より毎週月曜23:30〜放送開始！ - YouTube
TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」秋ビジュアル解禁PV - YouTube
TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』番宣CM①｜2026年１月テレ東系列、AT-X、WOWWOWにて放送開始！ - YouTube
【リトルナイトメア3】 “夢いっぱいのスケッチブック”トレーラー - YouTube
『ソニックレーシング クロスワールド』 "Minecraft Joins the Race" ティザー トレーラー - YouTube
TVアニメ「笑顔のたえない職場です。」ノンクレジットOP | HoneyWorks feat.ハコニワリリィ「絶対称賛！」 - YouTube
ガンダム生みの親である富野由悠季さんが読売新聞のインタビューにおいて自己卑下することなく自分の作ってきたものを誇る発言をしたことで、往年のファンが喜ぶ - Togetter [トゥギャッター]
Amazonでプラモを買ったら「梱包なし」「伝票を箱に直貼り」「梱包テープも直貼り」「置き配で地面に直置き」…不満を通り越して笑いが出た - Togetter [トゥギャッター]
にぎやか☆早川家 【未来編】 pic.twitter.com/1Scl8IUjcT— ヒデロP (@hideroP) 2025年10月6日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
ジャルジャルのコントには発達障害傾向のある人がやりがちな失態とそれへの反応の事例が詰まっているという指摘に、観ていて辛い気持ちになった人の反応も集まる - Togetter [トゥギャッター]
あのチームは「私が見ていると負ける」のか？｜朝日新聞社 メディア研究開発センター
『プレデター：バッドランド』新予告｜目指せ、真のプレデター｜11月7日（金）世界同時公開！ - YouTube
国立競技場の命名権、MUFGが取得へ 国内最大契約 - 日本経済新聞
虎に翼スピンオフ「山田轟法律事務所」制作開始のお知らせ - NHK
【公式】サポーターの違反行為における対応について：Ｊリーグ公式サイト（J.LEAGUE.jp）
リドリー・スコット、最近の映画のほとんどは「クソ」 そのため自身の過去作の再鑑賞を始める｜シネマトゥデイ
◆新商品（衣・食・住）
｢明星 中華三昧カップ 榮林 酸辣焼そば｣(10月13日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味」(10月20日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
なめらかな甘さとザクッシャリッ食感が楽しめるヒトツブ 『ブラックサンダーひとくちサイズ クレームブリュレ』新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社
ペヤング チリチリエビチリ風やきそば｜まるか食品株式会社
「赤い天ぷらそば」「緑の天ぷらうどん」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社
ぶっとメン 濃辛タンメン 大盛り 2025/10/27 新発売 | エースコック株式会社
ゴリパラ見聞録 わかめゴリパラうどん 肉しょうが味 2025/10/27 新発売 | エースコック株式会社
『カルピスソーダ 夜のひととき 濃(のう)紅(こう)ぶどう』10月14日発売 完熟赤ブドウ果汁をブレンドした炭酸飲料
きのこの山50周年を記念し、世界的デザイナーのコシノジュンコ氏とコラボ！カカオハスクで生地を染めたデザインTシャツキャンペーンも実施「きのこの山発酵バター＆キャラメル」「たけのこの里キャラメル＆発酵バター」10月14日 期間限定発売～訪日外国人の声を反映して「きのこの山宇治抹茶」「たけのこの里西尾抹茶」シリーズもパッケージリニューアル～ | 2025年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.
