2025年10月7日のヘッドラインニュース

Teamsで面接の予定だったんですが、急にPCぶっ壊れて、急遽電話繋いでスピーカーでの面接になってヤバかった

最後「大変いい面接になりました、顔が見られないのだけ残念です」と言われたので、「私もすごく気合を入れて髪などセットしてきたので、見せられず残念です」と言って爆笑させて勝利した