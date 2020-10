自動販売機だけで生計を立てる人々はどのくらい収入を得ているのか？

世界には iPod や Kindle 、 マリファナ を買うことができる多種多様な自動販売機が存在します。そんな自動販売機だけで生計を立てている人々が世の中には複数存在しており、自動販売機業に携わる人々の収入や保有台数などを独自に調査した結果がニュースメディア・The Hustleのザカリー・クロケット氏によってまとめられています。 The economics of vending machines https://thehustle.co/the-economics-of-vending-machines/ クロケット氏によると、2020年の時点で世界には約1500万台の自動販売機が設置されており、その中の3分の1がアメリカにあると推定されています。また、アメリカにある約500万台の自動販売機のうち、2020年でも稼働している自動販売機は半数以下の200万台であるとのこと。 以下は、アメリカで稼働する約200万台の自動販売機が取り扱っている商品の比率を表した図です。全体の38.7%はキャンディやシリアルバーなどの軽食で最も多い割合になっています。33.7%は飲み物、12.6%を占めるのはキャンディマシンで、7.9%は健康食品です。なお、自動販売機で「生きたカニ」「生きたミミズ」「婚約指輪」「避妊薬」などを売っている場合もあり、そういったものはその他(Other)に分類されています。

2020年10月07日 08時00分00秒 in 食, Posted by log1m_mn

