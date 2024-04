クレジットカードの特典プログラムはどのような構造になっているのか

・関連記事

クレジットカードはどのようにして利益を生み出しているのか? - GIGAZINE



クレジットカードで発生した債務不履行はどのように回収されるのか? - GIGAZINE



VisaとMastercardによる小売業界の支配を破壊することは可能なのか? - GIGAZINE



「Mastercardはクレカユーザーから収集したデータの販売をやめるべきだ」という主張に電子フロンティア財団が賛同 - GIGAZINE



クレジットカード会社が集めた個人情報が信用情報機関やブローカーを通じて犯罪者に拡散されてしまっているとの指摘 - GIGAZINE

2024年04月05日 13時20分00秒 in メモ, Posted by log1d_ts

