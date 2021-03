アメリカで行われたベーシックインカムの実験はどのような結果をもたらしたのか

2019年2月からカリフォルニア州 ストックトン で開始されていた「使用用途を制限せずに毎月500ドル(約5万4000円)を生活に困窮する人々に与えたら何が起こるのか?」という実験が、2021年1月に終了しました。この実験がもたらした成果について海外メディアの The Atlantic が解説しています。 Stockton’s Basic-Income Experiment Pays Off - The Atlantic https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/03/stocktons-basic-income-experiment-pays-off/618174/ この実験は、ストックトン在住かつ平均年収の中央値である4万6000ドル(訳494万円)を下回る住民から、ランダムに選ばれた125人を対象として行われました。選ばれた住民には毎月500ドルが支払われ、住民はそのお金の使い道などの報告義務はなく、自由に使うことが許されました。

2021年03月05日 07時00分00秒

