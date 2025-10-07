2025年10月07日 19時00分 ネットサービス

インターネットアーカイブの保存数が1兆ページに到達



膨大なネットコンテンツの収集・保存を行っているインターネットアーカイブが、これまでに保存したウェブページの数が1兆件に到達したことを明らかにしました。



Celebrating 1 Trillion Web Pages Archived | Internet Archive Blogs

https://blog.archive.org/trillion/





インターネットアーカイブは、学者・歴史家・研究者らにインターネット上のコンテンツへの永続的なアクセスを提供することを目的として、1996年から活動している非営利団体です。ニュース速報のようなものから小規模な個人サイトまで、収集コンテンツの対象は幅広く、保存されたウェブページは「Wayback Machine」機能で誰でも閲覧することが可能です。



Wayback Machine

https://web.archive.org/





1つの区切りに到達したことを記念して、2025年10月にイベントの開催が予定されています。現地時間10月9日には、創業者のブリュースター・ケール氏とティム・バーナーズ＝リー氏が、インターネットの台頭と社会への継続的かつ爆発的な影響、インターネットアーカイブの重要性、インターネットの成長と利用におけるその他の発展課題について対談を行うことになっています。



Building and Preserving the Web: A Conversation with Sir Tim Berners-Lee and Brewster Kahle

https://www.commonwealthclub.org/events/2025-10-09/building-and-preserving-web-conversation-sir-tim-berners-lee-and-brewster-kahle





10月16日にはオンラインイベントが行われるほか、10月21日にはカリフォルニア州リッチモンドにあるインターネットアーカイブの物理コレクション見学ツアーが開催され、普段は非公開となっている倉庫の内部が公開されます。



Doors Open 2025: Go Behind–the-Scenes at the Physical Archive Tickets, Tue, Oct 21, 2025 at 6:00 PM | Eventbrite

https://www.eventbrite.com/e/doors-open-2025-go-behindthe-scenes-at-the-physical-archive-tickets-1626423248719

