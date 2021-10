2021年10月07日 15時00分 メモ

伝説の未解決連続殺人事件「ゾディアック事件」の犯人を特定したと民間捜査団体が発表



1960年代から1970年代にかけて全米を震撼させた連続殺人事件「ゾディアック事件」の真犯人を突き止めたと、民間捜査団体・The Case Breakersが発表しました。同団体は真犯人の氏名やその論拠の他、警察が「無関係」と判断した殺人事件1件が実際にはゾディアック事件に関連していたと主張しています。



ゾディアック事件とは1968年に若い男女2人が射殺されたのを皮切りに、少なくとも5名が殺害され、2名が負傷した連続殺人事件です。ゾディアック事件の知名度を一躍高めたのは犯人の言動で、マスメディアに対してたびたび犯人しか知り得ない情報を含む電話をかけた他、独自の記号を用いた暗号文を送付したことで注目を集めました。





ゾディアック事件は、犯人からの「今まで37人を殺害し、事件を新聞で一層大きく取り扱わないと『何かすさまじいこと』をやる」という1974年の手紙を最後に進展がないものとされていましたが、2020年に暗号解読ソフトウェアが408個の記号で構成された「408暗号文」を解読。およそ50年ぶりに新たな光が投げかけられていました。



謎の連続殺人事件「ゾディアック事件」の暗号文が51年間越しに解読される、その全容とは? - GIGAZINE





こうした状況の中、新たに元FBI・法医学者・連邦判事などで結成される未解決事件専門の民間捜査団体・The Case Breakersが「真犯人を特定した」と発表しました。同団体によると、その真犯人とは2018年に死亡したGary Francis Poste(ゲイリー・フランシス・ポステ)という人物で、さまざまな証拠がポステ氏こそが犯人だと指し示しているとのこと。



証拠の1つが生存者が残した目撃証言で、額の傷跡がポステ氏と一致しているとのこと。生存者の証言から構成された似顔絵とポステ氏の写真(最初の犯行から約5年前、25歳時点)の比較画像が以下。





The Case Breakersは他にもポステ氏の写真を示しています。





The Case Breakersによると、複数あるという法医学的証拠の他にも、犯人から送りつけられた暗号は、「Gary Francis Poste」というポステ氏のフルネームが解読のカギとなっていたそうです。また、ゾディアック事件の2年前にあたる1966年に生じていたシェリ・ジョー・ベイツさん殺害事件もポステ氏の犯行によるものだと同団体は主張しています。





ベイツさん殺害事件は当時のリバーサイド警察によって「ゾディアック事件とは無関係」とされましたが、The Case Breakersはポステ氏が殺害現場から約15分離れた位置にある病院で空軍の退役軍人として診断を受けていた点や、ベイツがその後40年にわたって生業とした住宅塗装業と関連する「ペンキが飛び散った腕時計」が殺害現場で発見された点、殺害現場に残されていたミリタリーブーツによる足跡が他のゾディアック事件の現場で発見された足跡やポステ氏の所有する靴と一致していた点から、「さまざまな偶然がベイツとポステを結びつけている」と述べています。



この一件を報じた報道大手のFox Newsは独自取材をすでに行っており、ゾディアック事件の発生当時にポステ氏の隣人だったという人物から「ポステ氏こそが真犯人だと思います。そう考えると全てが腑に落ちます」という証言を得たとのこと。一方、2018年に死亡したポステ氏の遺族については連絡が取れず、サンフランシスコ警察からは「当事件は2021年時点でも捜査継続中であるため、容疑者に関して語ることはできません」という連絡を受けたと報じています。