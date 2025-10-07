試食

ザクッシャリッな食感の「ブラックサンダーひとくちサイズ クレームブリュレ」試食レビュー


クリームの表面を香ばしく焦がしたスイーツ「クレームブリュレ」をイメージした「ブラックサンダーひとくちサイズ クレームブリュレ」が2025年10月7日に発売されました。カスタードパウダーとカラメルチップが入って「ザクッシャリッ」という食感に仕上がっているとのこと。どんな味がするのか気になったので、実際に食べてみました。

なめらかな甘さとザクッシャリッ食感が楽しめるヒトツブ 『ブラックサンダーひとくちサイズ クレームブリュレ』新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社
https://www.yurakuseika.co.jp/news/1541/

「ブラックサンダーひとくちサイズ クレームブリュレ」のパッケージはこんな感じ。


「ザクザク食感のビスケット」と「シャリシャリ食感のカラメルチップ」が入っていることがアピールされています。


原材料には準チョコレート、カラメルチップ、ココアクッキー、アーモンド、カスタードパウダーなどが含まれています。


カロリーは1袋当たり255kcal。


袋の中には「ブラックサンダーひとくちサイズ クレームブリュレ」が8粒入っていました。


通常のブラックサンダーは表面がゴツゴツしていますが、「ブラックサンダーひとくちサイズ クレームブリュレ」の表面は滑らかです。


食べてみると、「香ばしく焦げた砂糖」の味が口に広がります。ザクザクとした食感と同時に、「薄く板状になったパリパリのカラメル」がビスケットに混ざっているようなシャリシャリとした歯ざわりもありました。かなり甘い味付けなので、コーヒーや紅茶などが欲しくなります。


「ブラックサンダーひとくちサイズ クレームブリュレ」は全国のコンビニエンスストア限定で2025年10月7日から入手可能になっています。販売価格は税込149円です。

