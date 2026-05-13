ココナッツの甘い香りとロースト感のあるマカデミアナッツが南国を演出する「ハワイアンサンダー」試食レビュー
有楽製菓の「ブラックサンダー」シリーズから「ハワイアンサンダー」が2026年5月19日(火)に登場します。香ばしくローストしたマカダミアナッツの豊かな風味に、ココナッツパウダーとココナッツペーストを贅沢に使った「Wココナッツ」のコクを重ね、南国らしいやわらかな甘さとさわやかな味わいが特長とのこと。一足早く食べられる機会を得られたので、その味を確かめてみました。
『ハワイアンサンダー』新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社
https://www.yurakuseika.co.jp/news/4359/
ハワイアンサンダーの外箱
個包装はこんな感じ。
原材料は準チョコレート、小麦粉、油脂加工食品、マカダミアナッツ、砂糖、ショートニング、ココナッツ、小麦全粒粉、植物油脂、乳等を主要原料とする食品、アーモンド、ココナッツペースト、ホエイパウダー、ぶどう糖、食塩、コーンスターチなど。
カロリーは1本当たり120kcalです。
中身を取り出してみました。
ハワイアンサンダー(左)と通常のブラックサンダー(右)を並べて比べてみました。大きさはハワイアンサンダーの方が一回り小さく、表面も通常のものよりハワイアンサンダーのほうがのっぺりしています。
断面をカットして食べてみました。ココナッツの甘い香りとマカダミアナッツのロースト感ある香り、そしてザクザク食感のビスケットがチョコの甘さとともに感じられました。レギュラーのブラックサンダーよりもココナッツの香りがしっかりとある分、甘さが強調されている印象もありました。
ハワイアンサンダーは2026年5月19日(火)から、全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで購入可能。参考小売価格は1本当たり64円です。
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in 試食, Posted by log1i_yk
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